Premio mayor de Powerball se eleva a ¡mil millones de dólares!

(NOTICIAS YA).-Powerball sorteará este lunes un premio mayor de al menos mil millones de dólares luego de que nadie resultara ganador en el sorteo realizado el sábado por la noche, que valió $ 825 millones, informó ABC.

El valor en efectivo del próximo premio mayor del lunes será de al menos 497.3 millones. Los ganadores del premio mayor tienen la opción de recibir 30 pagos durante 29 años o un pago único en efectivo.

El premio mayor del sábado era el segundo más grande en la historia de Powerball y el quinto premio mayor de lotería en la historia de Estados Unidos.

The #Powerball jackpot is now $1 BILLION! 😲 So you may be wondering how to play. Swipe to learn how to play with these quick easy steps so you can join in on all the fun. The next draw is at 7:59pm, October 31. Good luck! #PlayResponsibly #CALottery pic.twitter.com/yuDqXoTdbi

— California Lottery (@calottery) October 30, 2022