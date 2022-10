Identifican a víctima de tiroteo ocurrido en calles de Chula Vista

(NOTICIAS YA).-Autoridades dieron a conocer el nombre de la víctima que murió atacada a tiros el miércoles pasado dentro de su automóvil, mientras circulaba por una calle de Chula Vista.

Se trata de un hombre de 38 años, quien murió luego de un enfrentamiento con otro conductor, detalló The San Diego Union Tribune.

Eduardo Villaseñor recibió un disparo mortal después de que otro hombre a bordo de su auto se le acercara en la cuadra 500 de la calle E antes de las 10 am del miércoles, según los reportes.

Una vez que los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Villaseñor dentro de su auto, con múltiples heridas de bala. Fue llevado a un hospital, donde murió.

Los testigos informaron que habían visto dos autos que se dirigían hacia el oeste por la calle E, cerca de Broadway. Ambos se detuvieron en medio de la calle, los conductores se bajaron y se acercaron; un conductor se acercó al otro y le disparó.

Tras la agresión, el sospechoso volvió a su vehículo y se dio a la fuga con rumbo hacia la Interestatal 5.

El pistolero, descrito como un hombre calvo y de piel clara, conducía un Nissan Altima de cuatro puertas de modelo antiguo, 2010-2012, color gris con una abolladura en el panel trasero del lado del conductor y calcomanías en la cajuela del lado del conductor.

We need your help to ID the suspect in the homicide on 10/26/22 in the 500 Block of E St. Suspect vehicle shown in attached pics. More suspect info here: https://t.co/PQWdveepUW. Please contact SD Crime Stoppers at (888) 580-8477 w/ info or submit a tip anonymously via P3tips pic.twitter.com/TY5BxTUJ18

— Chula Vista Police Department (@ChulaVistaPD) October 29, 2022