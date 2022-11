Pronostican súbito descenso de temperatura y lluvias para Tijuana

(NOTICIAS YA).-Las temperaturas frías se hacen más presentes en la región esta semana, junto con vientos y un poco de lluvia que se harán notar en toda la zona fronteriza de California.

Un sistema de tormentas y de baja presión se fortalece en la región de Tijuana, con cielos nublados y un gradual descenso en las temperaturas a partir del martes, informó la dirección de Protección de Civil de la ciudad.

El lunes sería el día más cálido de la semana con una máxima de 25° C, seguido del martes con 21° C; ambos días con poco sol y presentarán mínimas de 13° C por las noches.

El día miércoles y jueves, se esperan días muy nublados con posibilidades de tormenta. Así mismo conforme pasan los días, las temperaturas máximas esperadas son de 17° C con mínimas de hasta 7° C.

Para San Diego la probabilidad de lluvia durante el miércoles alcanzará un 20%, las condiciones climáticas máximas alcanzarán los 65°F (18.3°C), mientras que las mínimas llegarán a los 55°F (12.7°C).

