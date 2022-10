Reportan intoxicados por fuga de gas en aeropuerto de Los Ángeles

(NOTICIAS YA).-Cuatro personas resultaron intoxicadas, una en estado crítico, después de una fuga de dióxido de carbono reportada en una terminal de Aeropuerto Internacional de Los Ángeles este lunes por la mañana.

El incidente se informó alrededor de las 7 am en el área de equipaje de la Terminal 8, según una alerta de noticias del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Aparentemente, la fuga ocurrió después de que se escuchó un estallido dentro de un pequeño cuarto de servicio en el aeropuerto. Los cuatro pacientes eran todos trabajadores que estaban dentro o cerca de la habitación.

El dióxido de carbono era parte de un sistema de extinción de incendios que se activó poco después de las 7:00 am, en la sala de dispositivos eléctricos en la que se encontraban los trabajadores, informaron autoridades a CBS.

Los afectados fueron tres personas, dos hombres y una mujer, quienes fueron atendidos en el lugar por quejas menores.

Terminal 8 is being repopulated and reopened after @LAFD has cleared the building as safe. We thank our firefighters for their rapid response and our passengers for their patience during the hazmat investigation.

— LAX Airport (@flyLAXairport) October 31, 2022