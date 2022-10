"Van a morir": Pánico ante fuerte amenaza contra Chaparral High School

(NOTICIAS YA).-Lanzan amenaza de muerte contra estudiantes de Chaparral High School y crean pánico.

Un alarmante mensaje fue publicado este sábado en redes sociales donde, una persona aun no identificada, amenaza con matarlos y crea temor en dicha escuela.

Nos llegan a nuestra redacción de Univision 26, un sinnumero de mensajes de padres preocupados ante la presunta amenaza contra la escuela.

Incluso, muchos decidieron no enviar a sus hijos a clases este lunes.

Aquí la preocupante amenaza lanzada en redes contra alumnos de Chaparral High School:

"Estoy cansado de todos en esta maldita escuela, he sido intimidado y burlado por ser yo mismo. Todos los chicos de fútbol van a morir y me aseguraré de ello. Ustedes piensan que son todo eso. Voy a mostrarles a todos quién es el jefe. Y lo siento por lo que estoy a punto de hacerles a los jugadores de primer año, pero ustedes se merecen lo que les espera.. y al resto de las personas que me han lastimado, también lo pagarán. Todos ustedes"

Por su parte, el distrito está investigando después de que se hiciera la amenaza.

Agentes del Sheriff del Condado de Doña Ana (DACSO), se encuentra patrullando la escuela para proteccion de los estudianrtes.

Funcionarios de Gadsden ISD declararon que un estudiante de Chaparral High vio la amenaza publicada en línea y la informó a la administración de la escuela.

*Esta es una noticia en desarrollo.