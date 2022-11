Mujeres Nicaraguenses escapando la dictadura comunista de José Daniel Ortega Saavedra se reinventan en Costa Rica

(NOTICIAS YA).- En costa rica, a pocos kilómetros del límite fronterizo con nicaragua, en la zona norte, el trabajo y la solidaridad de una mujer da aliento a migrantes y solicitantes de refugio.

Vicenta gonzález es el primer apoyo que tienen los migrantes que tratan de conseguir de una vida mejor. González recibió este año el premio NANSEN para las américas por su labor, un reconocimiento que otorga acnur por el servicio a refugiados y desplazados. Dejenane villanueva de la cadena Cnn realizó el reporte en video.

EN UN RINCÓN FRONTERIZO DE CUATRO HECTÁREAS, VICENTA GONZÁLEZ TRABAJA EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO PARA CONCRETAR SUS SUEÑOS Y LOS DE CIENTOS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS, SOBRE TODO NICARAGÜENSES, QUE LLEGAN BUSCANDO UNA MANO AMIGA QUE LOS APOYE.

A SUS 74 AÑOS, SIEMPRE ESTÁ DISPUESTA A RECIBIR A QUIEN LO NECESITE, EN LA QUE HIZO SU TIERRA CUANDO EMIGRÓ DE NICARAGUA, UNA COMUNIDAD REMOTA DE UPALA, EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.

Djenane Villanueva, Upala, Costa Rica: “¿Una mano solidaria y usted en estos casi 50 años o más?”

Vicenta González, Premio Nansen de Acnur: “Cincuenta años. Han sido cantidades las personas, personas que se van y muchas veces las veo en San José, yo ni me acuerdo de ellas, cuando me dicen, ¿no se acuerda? Recuerde cuando estuve en su casa, entonces eso como que a mi me llena muchísimo”.

EN SU JUVENTUD FUE PARTERA Y DICE QUE ESO LA HIZO IDENTIFICARSE MÁS CON LAS MUJERES, MUCHAS VÍCTIMAS DE AGRESIÓN. DESDE ENTONCES ES DEFENSORA Y PROMOTORA DE SUS DERECHOS.

EN LOCALIDADES COMO ESTA, DONDE ENCONTRAR EMPLEO NO ES FÁCIL, VICENTA DICE QUE LA SALIDA ES GENERARLO.

Y ASÍ SURGE LA COOPERATIVA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LAS COMUNIDADES DE UPALA, AMECUP, CON UNA PLANTACIÓN Y UNA PROCESADORA DE CACAO, QUE IMPULSAN 15 MUJERES LLENAS DE OPTIMISMO. ASÍ LO DIJO UNA DE ELLAS A CNN, QUIEN SOLICITÓ MANTENER SU IDENTIDAD PROTEGIDA POR SU CONDICIÓN DE REFUGIADA.

“Quiero ser alguien más adelante, depender de mí misma, andar mi plata, digo quiero comer eso, no andar pidiendo al marido, lo compro me lo como y ya, quiero ser alguien más allá”.

Djenane Villanueva, Upala, Costa Rica: “Aquí se reciben las capacitaciones, sobre todo para aprender a procesar el cacao, entre los proyectos hay un taller de costura y también turismo”.

TODAS LAS INICIATIVAS BUSCAN PREPARAR A LAS MUJERES PARA QUE INICIEN SU PROPIO NEGOCIO.

Vicenta González, Premio Nansen de Acnur: “Esta es la otra parte de su sueño, ya hecho realidad. Ya hecho realidad, me sueño y no dejo de soñar hasta tener terminada la fábrica, y las mujeres ya trabajando dentro de la fábrica”.

POR SU LABOR VICENTA RECIBIÓ EL 10 DE OCTUBRE PASADO, EL PREMIO NANSEN PARA LAS AMÉRICAS, UN RECONOCIMIENTO QUE OTORGA EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, ACNUR, A UNA PERSONA, GRUPO U ORGANIZACIÓN POR SU SERVICIO A REFUGIADOS Y DESPLAZADOS.

Vicenta González, Premio Nansen de Acnur: “Yo no lo esperé, toda la vida he dado sin esperar”.

ACNUR INFORMÓ QUE SEGÚN CIFRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA AL 31 DE AGOSTO PASADO, EN COSTA RICA VIVEN 220.580 PERSONAS SOLICITANTES DE REFUGIO; EL 89% SON NICARAGÜENSES.

DESDE 2018, CUANDO COMENZARON LAS PROTESTAS ANTIGUBERNAMENTALES EN NICARAGUA, SE HA INCREMENTADO LA CIFRA DE CIUDADANOS DE ESE PAÍS QUE SOLICITAN REFUGIO EN COSTA RICA.

PARA CNN, DJENANE VILLANUEVA, SAN JOSÉ, COSTA RICA.