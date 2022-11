Un hombre hispano denuncia que perdió miles de dólares en estafa

Latino denuncia haber perdido 25 mil dólares en estafa

“Yo te di el dinero con la finalidad de comprar casa, no comprar negocio entonces yo quiero mi dinero para atrás.”

Hace 9 años Noel quien por motivos de seguridad decidió proteger su identidad , viajó desde Cuba a suelo estadounidense , nos cuenta que lleva tiempo viviendo en la ciudad de Las Vegas, trabajaba como repartidor de paquetes , en exclusiva para las cámaras de Univision dice que fue víctima de una estafador.

“Le di 15 mil dólares primero yo vendí mi carro y después en Julio yo le entregue los siete mil dólares, perdí mi trabajo, no tengo carro, no tengo dinero, no tengo nada, estoy como acabado de llegar de mi país pero con papeles.”

“Primeramente prestar dinero sin algún comprobante algún contrato por escrito, de cómo se va a utilizar el dinero o como se va a repagar este dinero y cuales van hacer las utilidades o los intereses que se va a pagar habiendo papel escrito por lo menos le da algo a la persona para utilizar en corte.”

Y es que según Noel a pesar de haber perdido sus ahorros dice que teme por su seguridad ya que esta persona tuvo antecedentes penales en el pasado.

El abogado palacios da otra recomendación si usted se encuentra pasando por una situación similar que puede hacer ?

“Prestar dinero o dar dinero sin algo firmado sin contacto es básicamente meterse en problemas en el futuro ya que las personas con o sin mala intención , les recuerda cuál fue el arreglo y es más fácil que el viento se lleve las palabras:”