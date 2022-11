Disminuyen a 6 por ciento los homicidios al comparar el 2022 con el 2021 en Las Vegas

La Policia Metropolitana de Las Vegas dio a conocer estadísticas de un descenso de homicidios en Las Vegas

El departamento de La Policía Metropolitana de Las Vegas a través de su página dio a conocer las estadísticas sobre el descenso de homicidios en lo que va del año dos mil veintidós cuando se compara a 2021. En 2022 hasta el 28 de octubre se han dado 121 asesinatos mientras que para la misma fecha en 2021 se habían registrado 129, eso es una disminución del 6%.

Estas son las áreas de comando con más casos, en el área comando Centro-Sur se reportaron 21 casos de homicidios , 19 en el área de Noreste, 18 en la comandancia del Centro, 14 en la de Bolden, 13 la Sureste y por último 11 en el área de comando Noreste.

Las estadísticas muestran que 77 corresponden a 77 disparos, 23 se dieron por acuchillamiento, y 14 por objetos.

Pero qué opina nuestra comunidad sobre la violencia en las calles del valle ?

“Yo opino que la policía no está para prevenir nada, usted le habla a la policía de que a alguien le están robando uno van apenas que haya armas, muertos o sangre y yo he hablado a la policía mil veces por que yo vivo por aquí cerca en Henderson, les hablo a la policía le dice hay sangre , no traen pistola, no a pues no van.”

“Sigue siendo peligroso el homicidio porque mucha gente está muy interesada en la política, no se están enfocando en lo que está pasando, están retirados de sus obligaciones de sus responsabilidades y tenemos que pensar muy bien por quien vamos a votar.”

“Hay homicidios por todos lados nada más vaya a Freemont, hay balaceras acuchillados yo soy uber y todos los días veo ese tipo de cosas.”