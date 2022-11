Residentes de Aurora han sido evacuados por la Policía mientras elementos del SWAT hablan con un hombre que presuntamente disparó

(NOTICIAS YA).- La policía de Aurora y el equipo táctico SWAT están en un vecindario de Aurora trabajando para contactar a un hombre que es buscado bajo sospecha de haber disparado.

Según el Departamento de Policía de Aurora, hay una gran presencia policial en el área de South Elkhart Way y South Fairplay Way cerca de The Preserve at City Center.

El equipo táctico SWAT está en la escena tratando de ponerse en contacto con un hombre que es buscado bajo sospecha de haber disparado más temprano ese día.

La policía confirmó que se envió una llamada inversa al 911 a los residentes del complejo de apartamentos instándolos a refugiarse en el lugar.

La Policía de Aurora proporcionó una actualización a las 12:17 p.m. diciendo que SWAT todavía estaba trabajando para hacer contacto con el sujeto que se niega a salir del apartamento.