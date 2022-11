Condado Clark sigue contando votos y la espera se extiende.

(NOTICIAS YA).- Lentamente avanza el conteo de votos en Nevada y específicamente en el condado Clark, uno de los puntos claves que podría determinar el rumbo de los nuevos líderes del estado tras las elecciones efectuadas este martes.

Según el departamento de elección del condado Clark, hasta la fecha todavía restan por contar decenas de miles de boletas electorales, solamente el dia de hoy se aspira contabilizar no menos 14,718 boletas y eso no incluye las marcadas como provisionales que son aquellas las cuales no se pudo certificar la elegibilidad del votante para el momento de las elecciones.

Sin embargo este no es el único desafío por delante ya que el conteo de las boletas que llegan a través del correo postal todavía sigue en curso. Más de 10.000 boletas recibidas del lunes no se han registrado y esto sin contar las que esperan para el transcurso de este miércoles y que no serán contadas sino hasta el jueves.

A todo esto se le suman las llamadas boletas curadas que son aquellas que presentan problemas con la firma y que no coinciden con la información que tiene el sistema. Hasta el día de hoy se estima que rondan entre las 5.300.

El departamento de elecciones del condado Clark aseguró que todos los días estarán actualizando nueva información y sacando a la luz un conteo de los votos contabilizados a la fecha sin descansar hasta que se tenga el 100 % registrado.

Se predice que un conteo final no oficial estaría disponible a más tardar el día jueves de la semana que viene, aunque también se espera que antes de esa fecha se podría anunciar a un ganador en las contiendas claves que son el Senado y la Gobernación.