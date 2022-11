Despenalizado en Colorado, el uso de los hongos psicodélicos tras votación de anoche.

(NOTICIAS YA).- Más de 1 millón de votos contados hasta las 6:10 p.m. el miércoles estaban a favor de la medida, esto significa el 51,3% de los votos, según Associated Press. La AP no ha convocado la carrera y estima que se ha contado solamente el 86% de los votos.

El grupo detrás de la Proposición 122, Medicina Natural de Colorado, emitió un comunicado en el que proyectó que el resultado final está a su favor.

“Este es un momento verdaderamente histórico. Los votantes de Colorado vieron el beneficio del acceso regulado a las medicinas naturales, incluida la psilocibina, para que las personas con PTSD, enfermedades terminales, depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental puedan curarse”, dijeron los coautores de la medida, Kevin Matthews y Veronica Lightening Horse Perez. “Esperamos trabajar con los expertos médicos y reguladores y otras partes interesadas para implementar esta nueva ley”.

La Proposición 122 está diseñada para despenalizar la "medicina natural" psicodélica, incluidos los hongos de psilocibina, DMT, ibogaína y mescalina, para personas de 21 años o más. Según la propuesta, los habitantes de Colorado mayores de edad podrían tenerlo, ingerirlo y cultivarlo en casa sin sanción penal según la ley estatal.

La medida también permite "centros de curación" regulados donde las personas pueden obtener y consumir psilocibina. Y allana el camino para que los otros psicodélicos incluidos en la lista se permitan bajo el marco regulado a partir de 2026.

Las personas previamente arrestadas por posesión de drogas también podrían presentar una petición ante los tribunales para que se sellen esos registros.

Un total de 19 estados en el país, han legalizado la marihuana recreativa para adultos desde que los votantes en Colorado y el estado de Washington aprobaron por primera vez medidas electorales en 2012. La medida de psilocibina volvería a colocar al Colorado a la vanguardia de la despenalización de las drogas.

Un creciente cuerpo de investigación relaciona la psilocibina con mejoras en la salud mental. A menudo llamados "hongos mágicos", se han utilizado para tratar dolencias como el estrés post traumático en veteranos, la ansiedad y la depresión en pacientes con cáncer y trastornos por uso de sustancias.

Según un informe de KDVR, la fuente de financiación de la campaña New Approach PAC es un grupo de política de drogas con sede en D.C. que invirtió $4.2 millones en la propuesta de Colorado y ha financiado esfuerzos de despenalización de drogas en todo el país durante años. Los registros muestran que New Approach está financiado por Magic Soaps de Dr. Bronner, Scotts Miracle-Gro y la compañía de cannabis Tilray Brands, Inc.

Los votantes de Denver ya despenalizaron la psilocibina en 2019, lo que permitió la posesión y el cultivo personal de los hongos. En 2020, los votantes de Oregón lo legalizaron, pero el estado no implementará su marco de licencias hasta 2023.

Todas las drogas siguen siendo narcóticos de la Lista 1 a nivel federal.