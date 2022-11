Se registra el nivel más alto de casos de COVID-19 desde agosto en Colorado

(NOTICIAS YA).-El panel de datos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado muestra que los casos están en el punto más alto en nuestro estado desde finales de agosto.

La tasa de positividad de siete días del estado fue del 9,8%. La tasa de positividad mide la cantidad de pruebas positivas de COVID en comparación con la cantidad total de pruebas realizadas.

¿Veremos un aumento de COVID en invierno?

Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, las tasas de incidencia han aumentado en los últimos siete días.

Hay tres condados en el estado con un alto nivel comunitario durante la última semana, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Condado de Moffat

Río Blanco

Condado de Routt

El CDC dijo que las comunidades con un alto nivel comunitario de COVID-19 deben hacer lo siguiente:

*Use una máscara en el interior en público

*Manténgase al día con las vacunas COVID-19

*Hágase la prueba si tiene síntomas

*Es posible que se necesiten precauciones adicionales para las personas con alto riesgo de enfermedad grave

Aquí las tasas de positividad para cada condado durante los últimos siete días:

Adams: 9.7%

Alamosa: 13.4%

Arapahoe: 9.6%

Archuleta: 7.9%

Baca: Fewer than 10 tests in the past week

Bent: 8.5%

Boulder: 9.4%

Broomfield: 11.9%

Chaffee: 14.7%

Cheyenne: 8.6%

Clear Creek: 8.3%

Conejos: 17.9%

Costilla: 15.4%

Crowley: 9.1%

Custer: 16.7%

Delta: 12.4%

Denver: 9.6%

Dolores: Fewer than 10 tests in the past week

Douglas: 10.5%

Eagle: 13%

El Paso: 13%

Elbert: 11.3%

Fremont: 8.9%

Garfield: 8%

Gilpin: 7.1%

Grand: 2.7%

Gunnison: 10.1%

Hinsdale: Fewer than 10 tests in the past week

Huerfano: 10.8%

Jackson: Fewer than 10 tests in the past week

Jefferson: 8%

Kiowa: Fewer than 10 tests in the past week

Kit Carson: 20%

La Plata: 14.4%

Lake: Fewer than 10 tests in the past week

Larimer: 11.5%

Las Animas: 2.7%

Lincoln: 4.9%

Logan: 2.9%

Mesa: 18.3%

Mineral: Fewer than 10 tests in the past week

Moffat: 15.15

Montezuma: 15.9%

Montrose: 16.3%

Morgan: 3.3%

Otero: 3%

Ouray: 0.0%

Park: 11.5%

Phillips: 0.0%

Pitkin: 22.9%

Prowers: 4.3%

Pueblo: 9.2%

Rio Blanco: 31.5%

Rio Grande: 5.5%

Routt: 13.7%

Saguache: 14.3%

San Juan: Fewer than 10 tests in the past week

San Miguel: 16.7%

Sedgwick: Fewer than 10 tests in the past week

Summit: 16.6%

Teller: 14.3%

Washington: 0.0%

Weld: 10.5%

Yuma: 1.9%