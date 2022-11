McDonald 's dará hasta $100,000 a estudiantes latinos que soliciten esta beca

Primera mexicana que viaja al espacio estuvo en Las Vegas para platicar con los estudiantes sobre la importancia de aplicar a la Beca Nacional Hacer

Desde su lanzamiento en 1985, el programa de la Beca Nacional Hacer de La Cadena de Restaurantes McDonald 's, ha otorgado $32 millones en becas y ayudado a más de 17,000 estudiantes, hoy es uno de los programas más importantes del país dedicado a otorgar becas universitarias y recursos a los estudiantes.

El día de hoy Katya Echazarreta, una ex tripulante de McDonald' s quien recientemente hizo historia como la primera mujer nacida en México y viajar al espacio, se dio cita en la escuela Secundaria El Dorado en Las Vegas, y habló con los estudiantes cara a cara, para inculcarles la confianza de que pueden hacerlo, compartir consejos de aplicación y recordarles que la universidad está a su alcance.

“Tenemos que intentar decidí intentarlo me dieron esta beca y gracias a esta beca estudié no nadamas me pagaron la escuela, me pagaron mi renta me pagaron mi comida me pagan todos mis biles me pagan mi carro.”

Taller que consiste en una asamblea de motivación, de desarrollo de liderazgo y de participación de los padres, con el objetivo de que los estudiantes del estado de Nevada puedan obtener información y exposición sobre los recursos educativos clave que ofrece esta beca.

“Por eso estoy aquí con Mcdonalds por qué ellos tienen una increíble oportunidad para los estudiantes, para los latinos que quieren estudiar, que quieren ir a la escuela pero no tienen el dinero.”

Hoy, es uno de los programas más importantes del país dedicado a otorgar becas universitarias y recursos a los estudiantes hispanos, y que ofrece futuros prometedores al brindarles a los estudiantes de escuelas secundarias de todo el país y oportunidades para obtener una mejor educación .

“Para esta beca si eres un latino o tienes un papa de origen hispano, puedes aplicar si eres estudiante de high school de la preparatoria , eres un senior que ya estás en tu último año de la universidad puedes solicitar esta beca.”

Los solicitantes de las becas pueden recibir hasta $100,000 para financiar sus estudios.. Si usted desea obtener más información sobre esta beca y cómo aplicar, puede visitar la página que aparece en pantalla.