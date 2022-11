Gobernador electo de Nevada, Joe Lombardo prometió apoyar las llamadas “Opciones Escolares”

El Gobernador electo del estado de Nevada dijo que apoya las “Opciones Escolares”

“Como su gobernador electo, mi administración ampliará las escuelas opcionales….”

Esas fueron las palabras por parte del gobernador republicano Joe Lombardo, electo para el estado de Nevada, durante su discurso de victoria el pasado lunes, pero de qué se trata esta promesa.

“La versión que nosotros tenemos de la federación americana para los niños significa que una familia, independiente de donde viva independiente de cuánto dinero gane, o de su ingreso o de su código postal, tiene el derecho a accedera una educación de calidad ya sea una escuela tradicional pública ya sea una escuela charter, una escuela privada.”

Pero qué son las opciones escolares o school choice ?

Se trata de cualquier póliza que permita a las familias llevar los dólares de la educación de sus hijos al proveedor de educación aprobado de su elección, ya sean escuelas públicas tradicionales, escuelas públicas chárter, escuelas privadas, aprendizaje virtual o educación en el hogar.

Expertos en la materia mostraron su apoyo hacia la expansión de estas opciones ya que según dicen,esto les brindaría a los estudiantes nuevas oportunidades en su educación escolar.

“Simplemente ellos vienen a este país por una educación de calidad y quieren darle lo mejor a sus hijos y lamentablemente se ponen muchísimas brechas a ellos ya sea por que no tiene un buen dominio del inglés otras veces no saben qué derechos tienen ni saben cómo exigirlos.”

Pese a las recientes declaraciones del gobernador Lombardo , hay quienes se oponen a este sistema

“Estamos promoviendo un sistema de escuelas las escuelas privadas pueden hacer lo que quieran, son compañías privadas entonces ellos pueden discriminar en lo que quieran mucha gente está diciendo es la decisión escolar, no es cierto es la decisión de la escuela, pueden decir este niño no lo podemos aceptar porque tiene necesidades especiales lo que nos han dicho muchos padres que nos los aceptaron por que tenían autismo, no está bien promover un sistema educativo donde la escuela, puede seleccionar al estudiante”