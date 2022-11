Pasado criminal de sospechoso de masacre en "Club Q" causa revuelo en redes sociales

(NOTICIAS YA).- Dice el dicho que "La justicia es ciega" refiriéndose a que no hay distinción para aplicarla. Sin embargo tras la masacre del Cluq Q en Colorado Springs y la muerte de 5 personas y 25 heridos el Departamento de Policía de Colorado Springs, solo ha identificado con su nombre "Anderson Lee Aldrich" como el sospechoso arrestado luego de supuestamente ingresar al Club Q, ubicado en 3430 N. Academy Blvd., y abrir fuego con lo que se ha descrito como un “rifle largo”.

La policía no ha publicado una foto policial del sospechoso. No se han publicado documentos judiciales ni comparecencias programadas para Aldrich.

Mientras tanto en redes sociales ha explotado la noticia que Anderson Lee Aldrich estaba en libertad a pesar de la gravedad de cargos anteriores, por ejemplo la concejal de la ciudad de Aurora, Dani Jurinsky, tuiteó: “Me gustaría saber por qué el sistema de justicia de Colorado sigue fallando. Hace 1 año, este hombre ingresó en la cárcel del condado de El Paso por 2 cargos de amenaza grave y 3 cargos de secuestro en primer grado. ¿Por qué este tipo andaba libre y no tras las rejas?

En junio del 2021, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado El Paso acusaron a un hombre con el mismo nombre que el sospechoso del tiroteo en el Club Q de dos cargos de amenaza grave y tres cargos de secuestro en primer grado.

Un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del 18 de junio de 2021 declaró: “La parte informante dijo que su hijo la amenazaba con causarle daño con una bomba casera, múltiples armas y municiones. La parte informante no estaba en la casa en el momento en que hizo la llamada y no estaba segura de dónde estaba su hijo”.

Más tarde, los agentes arrestaron a Aldrich en la cuadra 6300 de Pilgrimage Road después de evacuar 10 casas en el área. Pero ese arresto ya no aparece en el sistema judicial de Colorado.

Ha sido tanto la indignacion de la comunidad y las preguntas de los medios de comunicacion a autoridades que la administración del sistema judicial de Colorado emitió un breve comunicado diciendo que por el momento en su sistema no hay un caso bajo el nombre de Anderson Lee Aldrich.

Todo esto surge, por este incidente que la misma oficina del alguacil del condado el paso en colorado springs reporto el 18 de junio del año pasado.

Durante las ultimas 24 horas, funcionarios del se han negado a confirmar que se trate de la misma persona, solo diciendo que esto esta bajo investigación. Kdvr-Fox 31 reportan que el motivo por el que ese pasado incidente no se mantuvo en el radar de las autoridades es porque la familia del sujeto de 22 años no continúo cooperando con la uniformada y que incluso, el caso fue sellado. Técnicamente no existe entonces en la base de datos de la policía.

Esto re-aviva las conversaciones sobre el sistema judicial y la llamada "ley de bandera roja" en este caso ¿Cómo este sospechoso si fue el caso, logró comprar armas de fuego, cuando ya había sido señalado de un acto tan peligroso hace un poco mas de 12 meses.

Mientras tanto en la última conferencia de prensa la Teniente del Departamento de Policía de Colorado Springs confirmaba:

5 fallecidos:

Daniel Aston (28)

Raymond Green Vance (22)

Kelly Loving (40)

Ashley Paugh (25)

Derrick Rump (38)