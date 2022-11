Propietario de varios negocios de tiendas de celulares denuncia que le han robado más de 6 veces en el valle de Las Vegas

Dueño de tienda de celulares, dice estar cansado de los robos a su propiedad y la delincuencia

“Y no nada más él también una muchacha agarró y casi se brincó el counter para agarrar un iphone 13”.

En exclusiva para las cámaras de Univision, el propietario de varias de las tiendas “Wireless Toyz” dio a conocer varios videos de las cámaras de vigilancia, del robo a una de sus tiendas de celulares, ubicada en la dirección 4416 Este Calle Bonanza, dicen que esta es la sexta vez que estos amantes de lo ajeno, se han metido a robar artículos de esta tienda, aquí puede observar cómo esta mujer salta sobre el mostrador para robarse un celular, Alexa Flores empleada de este lugar dice que teme por su seguridad .

“De los seis años que llevo trabajando aquí jamás hemos visto tango problema como este año, este año como que si ha puesto un poquito más peligroso este neighborhood de aquí, es la misma persona porque tiene el mismo tatuaje aquí, mismo tipo de cuerpo, todo coincide.”

Este segundo video muestra cómo a plena luz del día este otro delincuente ingresó a esta tienda, quien portaba una mochila y su rostro cubierto, se mete por la parte de la caja registradora y según la empleada se llevó una bocinas y, Alexa asegura que esta misma persona ha robado en varias ocasiones y roto los cristales de esta tienda para llevarse cientos de artículos y después darse a la fuga.

“Como unos diez mil dólares entre las ventanas y todo lo que se ha llevado pero a la persona le gusta mucho las bocinas el lo que viene es por las bocinas, las bocinas y los audífonos, ha sido tanto en el punto pues en el que mi jefe ya va a poner rejas en la noche, por que no podemos dejar nada afuera todo lo tenemos que meter y aun así lo hacen..”

Y es que está empleada dice que es tanta la ola de robos en esta propiedad y los reportes policiales que han hecho anteriormente, y aun así la policía no logra atrapar a estos malhechores , quienes aún andan deambulando por las calles del valle de Las Vegas.

“Esa persona no nadamas no está robando a nosotros sino a varios negocios, lo están buscando que es como una persona un “homeless” so es difícil encontrarlo por que ellos no están en un solo lugar.”