Padres hispanos rompen el silencio tras la muerte de uno de sus hijos.

(NOTICIAS YA).- La tarde del martes fue reportada la muerte de un joven de 17 años identificado como Eduardo Tinoco y que fue atropellado entre Nellis Boulevard y Owens ave. Tras el accidente las autoridades manejan varias versiones y una de ellas es que este joven se habría acostado intencionalmente en la vida, sin embargo esa es una versión que su familia desmiente por completo.

Hay dos versiones, supuestamente que el estaba acostado en la calle para que le pasara el carro, pero no es lógico porque los zapatos estaban muy lejos y la gorra también lejos en otra dirección, no es lógico...

Al mismo tiempo aseguran que su hijo estaba bien y no tendría ninguna excusa para atentar contra su vida.

Él estaba bien, no me explico porque dicen que fue un accidente. No se si es un accidente o lo atropellaron porque la policía todavía no me dice nada…