Mujeres latinas sufren la mayor brecha salarial; ganan el 70% menos que otros

Este 8 de diciembre, el Día de la Igualdad Salarial Latina, líderes y mujeres impactadas por este gran problema, participaron en una conferencia donde el mensaje fue claro; pedir a los empresarios, al gobierno y comunidades que, de una vez por todas, se establezca equidad salarial para las mujeres latinas.

Se trata de un esfuerzo por parte del condado de San Diego junto con organizaciones locales, que buscan llamar la atención este día dedicado a crear conciencia sobre la gran brecha salarial que sufren las mujeres latinas.

El problema más importante es que las latinas en particular, están muy por detrás de cualquier otro grupo étnico en California y a nivel nacional.

“Lo que pasa es que hay estereotipos y los líderes no nos están viendo a nosotros con todo nuestro potencial, así que necesitamos hacer ese cambio. Las latinas son el futuro de los Estados Unidos, dijo Inés González Pérezchica, Directora Ejecutiva de MANA de San Diego.

Una de las soluciones discutidas para acabar con este problema de equidad, es una nueva ley estatal que va a requerir que las empresas contratantes sean transparentes en los sueldos desde el inicio de una contratación.

¿Pero si usted se pregunta qué tan grande es esta diferencia de salario entre las latinas al resto de los demás? Las mujeres latinas ganan alrededor de 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano, en el mismo trabajo. Eso es solo un poco más de la mitad del salario.

“Lo que estamos viendo es que a las mujeres latinas se les paga el 77 por ciento menos que a otras personas, 77 por ciento, entonces eso es sumamente injusto y por esa razón muchas mujeres en lugar de seguir trabajando están dejando de trabajar,” comentó Liz Ramírez - Directora Ejecutiva de Chicano Federation.

En ese sentido, la supervisora Vargas, quien es la primera mujer latina en ocupar un puesto importante dentro de la Mesa de Supervisores del Condado de San Diego tiene un mensaje para que las mujeres salgan adelante.

“Yo seré la primera mujer latina dentro del condado de San Diego, pero no seré la última, y voy a seguir trabajando no solo en la región, en el estado y a nivel nacional para que esa equidad sea real y no nos vamos hasta cientos de años,” dijo Nora Vargas, Vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego.

Este es un esfuerzo donde se busca la esperanza de cambio por una disparidad, que, de no ser corregida, de forma inmediata, seguirá impactando por años y generaciones no sólo a las mujeres latinas, sino también a sus familias.