Podrá llegar menos dinero por dependientes en la declaración de impuestos 2022

(NOTICIAS YA).- El crédito por dependientes será menor para millones de estadounidenses que realizaran su declaración de impuestos del año 2022 ya que según expertos se acabaron varias ayudas por la pandemia.

Usualmente familias que realizaron su declaración por el año 2021 por dependiente logro obtener un máximo de hasta $3,200 que equivale a un aumento de un 14%.

Sin las ayudas por la pandemia, el crédito por dependiente se mantendrá en su nivel normal de $2,000.

Entre las ayudas que ya no existen está el cheque de estímulo. Quienes no lo recibieron en su declaración del 2021 lograron obtenerlo.

Recordemos también el crédito por menores de 6 años fue de $3,600 y de menores de 17 años y mayores de 6 era de $3,000.

También el Plan de Rescate logro subir la ayuda hasta $8,000 por familia. Durante la nueva era sin pandemia, esta ayuda regresa a la normalidad que es $6,000 dependiendo el número de hijos y los gastos.

Información importante del IRS:

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos anunció que la temporada de impuestos de la nación comenzará el lunes, 24 de enero de 2022, cuando la agencia tributaria comenzará a aceptar y procesar las declaraciones del año tributario 2021.

La fecha de inicio del 24 de enero para los contribuyentes individuales le da tiempo al IRS para realizar la programación y las pruebas que son fundamentales para garantizar que los sistemas del IRS funcionen sin problemas. La programación actualizada ayuda a garantizar que las personas elegibles puedan reclamar la cantidad adecuada del Crédito tributario por hijos después de comparar sus créditos anticipados de 2021 y reclamar cualquier dinero de estímulo restante como Crédito de recuperación de reembolso cuando presenten su declaración de impuestos de 2021.

"La planificación del proceso de la temporada de impuestos del país es una tarea enorme, y los equipos del IRS han trabajado sin descanso durante los últimos meses para prepararse," dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. "La pandemia continúa creando desafíos, pero el IRS les recuerda a las personas que hay pasos importantes que pueden tomar para ayudar a garantizar que su declaración de impuestos y su reembolso no enfrenten retrasos en el procesamiento. Presentar electrónicamente con depósito directo y evitar una declaración de impuestos en papel es más importante que nunca este año. Y exhortamos a que se preste más atención a quienes recibieron un Pago de impacto económico o un Crédito tributario por hijos por adelantado el año pasado. Las personas deben asegurarse de informar la cantidad correcta en su declaración de impuestos para evitar retrasos."

El IRS alienta a todos a tener toda la información que necesitan para estar en la mejor posición para presentar una declaración completa y precisa. Tener una declaración de impuestos precisa puede evitar retrasos en el procesamiento, retrasos en los reembolsos y avisos posteriores del IRS. Esto es especialmente importante para las personas que recibieron pagos anticipados de Crédito tributario por hijos o Pagos de impacto económico en 2021; necesitarán los montos de estos pagos al preparar su declaración de impuestos. El IRS está enviando cartas especiales a los destinatarios y también pueden verificar los montos en IRS.gov.

Al igual que el año pasado, habrá personas que presenten declaraciones de impuestos de 2021 que, aunque no estén obligadas a presentarlas, deberán hacerlo para reclamar un Crédito de recuperación de reembolso o conciliar los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Además, las personas que no suelen presentar declaraciones podrían recibir otros créditos.

Fecha límite del 18 de abril para mayoría

La fecha límite para presentar declaraciones de impuestos de 2021 es el lunes, 18 de abril de 2022 para la mayoría de los contribuyentes. Por ley, los días feriados de Washington, DC impactan las fechas límite de impuestos para todos de la misma manera que los días feriados federales. El día feriado del Día de la Emancipación el 16 de abril en el Distrito de Columbia mueve la fecha límite al 18 de abril para todos, excepto para los contribuyentes que viven en Maine o Massachusetts. Tienen hasta el 19 de abril de 2022 para presentar sus declaraciones debido al día feriado del Día de los Patriotas el 18 de abril en esos estados. Los contribuyentes que soliciten una extensión tendrán hasta el lunes, 17 de octubre de 2022 para presentar la declaración.

¿Espera el procesamiento de declaraciones de impuestos anteriores? Las personas aún pueden presentar declaraciones de 2021

Rettig señaló que los empleados del IRS continúan trabajando duro en áreas críticas afectadas por la pandemia, incluido el procesamiento de declaraciones de impuestos del año pasado y niveles récord de llamadas telefónicas recibidas.

"En muchas áreas no podemos brindar la cantidad de servicio y cumplimiento que nuestros contribuyentes y nuestro sistema tributario merecen y necesitan. Esto es frustrante para los contribuyentes, para los empleados del IRS y para mí", dijo Rettig. "Los empleados del IRS quieren hacer más, y en 2022 continuaremos haciendo todo lo posible con los recursos disponibles para nosotros. Y seguiremos buscando maneras de mejorar. Queremos entregar tanto como sea posible al mismo tiempo que protegemos la salud y la seguridad de nuestros empleados y contribuyentes. Los recursos adicionales ayudarían a nuestros empleados a hacer más en 2022 y más allá".

El IRS continúa reduciendo el inventario de declaraciones de impuestos individuales de años anteriores que no se han procesado por completo. Al 3 de diciembre de 2021, el IRS ha procesado casi 169 millones de declaraciones de impuestos. Todas las declaraciones de reembolsos individuales de 2020 en papel y electrónicas recibidas antes de abril de 2021 se han procesado si la declaración no tuvo errores o no requirió una revisión adicional.

Los contribuyentes generalmente no necesitarán esperar a que su declaración de impuestos de 2020 se procese por completo para presentar sus declaraciones de impuestos de 2021 y pueden presentar cuando estén preparados.

Información clave para ayudar a contribuyentes

El IRS exhorta a las personas a usar los recursos en línea antes de llamar. La última temporada de presentación de impuestos, como resultado de los cambios tributarios de la era COVID y los desafíos pandémicos más amplios, los sistemas telefónicos del IRS recibieron más de 145 millones de llamadas del 1ro de enero al 17 de mayo, más de cuatro veces más llamadas que en un año promedio. Además de IRS.gov, el IRS tiene una variedad de otras opciones gratuitas disponibles para ayudar a los contribuyentes, que van desde asistencia gratuita en las ubicaciones de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes y Asesoramiento Tributarios para Personas de Edad Avanzada en todo el país hasta la disponibilidad del programa Free File del IRS.

"Nuestros volúmenes telefónicos continúan manteniéndose en niveles récord", dijo Rettig. "Instamos a las personas a que consulten IRS.gov y establezcan una cuenta en línea para ayudarles a acceder a la información más rápidamente. Hemos invertido en el desarrollo de nuevas capacidades en línea para que esta sea una manera rápida y fácil para que los contribuyentes obtengan la información que necesitan".

El reembolso de impuestos promedio del año pasado fue de más de $2,800. Se espera que se presenten más de 160 millones de declaraciones de impuestos individuales para el año tributario 2021, y la gran mayoría se presentará antes de la fecha límite tradicional de abril.

En general, el IRS anticipa que la mayoría de los contribuyentes recibirán su reembolso dentro de los 21 días posteriores a la presentación electrónica, el uso del depósito directo y si no hay problemas con su declaración de impuestos. El IRS insta a los contribuyentes y profesionales de impuestos a presentar sus declaraciones electrónicamente. Para evitar retrasos en el procesamiento, las personas deben evitar presentar declaraciones en papel siempre que sea posible.

Por ley, el IRS no puede emitir un reembolso que involucre el Crédito tributario por ingreso del trabajo o el Crédito tributario adicional por hijos antes de mediados de febrero. La ley proporciona este tiempo adicional para ayudar al IRS a detener la emisión de reembolsos y reclamos fraudulentos.

Algunas declaraciones, presentadas electrónicamente o en papel, pueden necesitar una revisión manual retrasando el procesamiento si nuestros sistemas detectan un posible error o falta información, o existe sospecha de robo de identidad o fraude. Algunas de estas situaciones requieren que nos comuniquemos con los contribuyentes, pero otras no. Este trabajo requiere un manejo especial por parte de un empleado del IRS, por lo que, en estos casos, el IRS puede tomar más de los 21 días normales para emitir cualquier reembolso relacionado. En aquellos casos en que el IRS pueda corregir la declaración sin la necesidad de enviar correspondencia, el IRS enviará una explicación al contribuyente.

Presente electrónicamente y escoja el depósito directo

Para acelerar los reembolsos, el IRS insta a los contribuyentes a presentar electrónicamente con depósito directo tan pronto como tengan toda la información que necesitan para presentar una declaración precisa. Si la declaración incluye errores o está incompleta, puede requerir una revisión adicional que puede retrasar el reembolso de impuestos. Tener toda la información disponible al preparar la declaración de impuestos de 2021 puede reducir errores y evitar retrasos en el procesamiento.

La mayoría de los contribuyentes individuales presentan el Formulario 1040PDF o el Formulario 1040-SRPDF del IRS una vez que reciben los Formularios W-2 y otra información de ingresos de sus empleadores, emisores como agencias estatales y pagadores. El IRS incorporó cambios recientes a las leyes tributarias en los formularios e instrucciones y compartió las actualizaciones con sus socios que desarrollan el software usado por las personas y los profesionales tributarios para preparar y presentar sus declaraciones. Los formularios 1040 y 1040-SR y las instrucciones asociadas están disponibles ahora en IRS.gov. Para obtener los formularios e instrucciones más recientes del IRS, visite el sitio web del IRS en IRS.gov/forms (en inglés).

Free File disponible a partir del 14 de enero

Free File del IRS comenzará sus operaciones el 14 de enero cuando los proveedores participantes aceptarán las declaraciones completadas y las retendrán hasta que puedan presentarse electrónicamente ante el IRS. Muchas empresas de software de preparación de impuestos comerciales y profesionales de impuestos también aceptarán y prepararán declaraciones de impuestos antes del 24 de enero para enviarlas cuando se abran los sistemas del IRS.

El IRS les recomienda a las personas que presenten sus declaraciones de impuestos electrónicamente para minimizar los errores y obtener reembolsos más rápidos, además de tener toda la información que necesitan para presentar una declaración precisa para evitar demoras. El programa Free File del IRS permite a los contribuyentes que ganaron $73,000 o menos en 2021 presentar sus impuestos electrónicamente de forma gratuita mediante el software proporcionado por empresas comerciales de presentación de impuestos. Más información estará disponible en Free File más adelante esta semana.

Además de Free File del IRS, los programas de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes y Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada del IRS ofrecen preparación básica gratuita de declaraciones de impuestos a personas calificadas.

Esté pendiente a cartas del IRS acerca de pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos y tercera ronda de Pagos de impacto económico

El IRS comenzó a enviar la Carta 6419, CTC anticipado de 2021, a fines de diciembre de 2021 y continuará hasta enero.

La carta contiene información importante que puede ayudar a garantizar que la declaración sea precisa. Las personas que recibieron los pagos por adelantado del CTC también pueden verificar el monto de sus pagos a través del Portal de actualización del Crédito tributario por hijos disponible en IRS.gov.

Los contribuyentes elegibles que recibieron pagos adelantados del Crédito tributario por hijos deben presentar una declaración de impuestos de 2021 para recibir la segunda mitad del crédito. Los contribuyentes elegibles que no recibieron pagos adelantados del Crédito tributario por hijos pueden reclamar el crédito completo al presentar una declaración de impuestos.

El IRS comenzará a emitir la Carta 6475, Su tercer pago de impacto económico, a las personas que recibieron un tercer pago en 2021 a fines de enero. Si bien la mayoría de las personas elegibles ya recibieron sus pagos de estímulo, esta carta ayudará a las personas a determinar si son elegibles para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso y deben presentar una declaración de impuestos de 2021 para hacerlo. Las personas también pueden usar la cuenta en línea del IRS para ver los montos de sus pagos de impacto económico.

Ambas cartas incluyen información importante que puede ayudar a las personas a presentar con precisión su declaración de impuestos de 2021. Si la declaración incluye errores o está incompleta, puede requerir una revisión adicional mientras el IRS corrige el error que puede retrasar el reembolso de impuestos. Usar esta información al preparar una declaración de impuestos electrónicamente puede reducir errores y evitar demoras en el procesamiento.

La manera más rápida para que las personas elegibles obtengan su reembolso de impuestos de 2021, que incluirá su Crédito tributario por hijos permitido y el Crédito de recuperación de reembolso, es mediante la presentación electrónica y la elección del depósito directo.

Consejos para facilitar la presentación de impuestos

Para evitar demoras en el procesamiento y acelerar reembolsos, el IRS insta a las personas a seguir estos pasos:

Organice y recopile los archivos tributarios de 2021, incluidos los números de seguro social, los números de identificación personal del contribuyente, los números de identificación de adopción del contribuyente y los nuevos números de identificación personal para la protección de la identidad válidos para el año calendario 2022.

Consulte IRS.gov para obtener la información tributaria más reciente, incluida la información más reciente acerca de la conciliación de los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos o el reclamo de un Crédito de recuperación de reembolso por pagos de estímulo faltantes. No es necesario llamar.

Configure o inicie sesión de forma segura en IRS.gov/cuenta para acceder a la información de la cuenta de impuestos personal, incluido el saldo, los pagos y los archivos de impuestos, incluido el ingreso bruto ajustado.

Realice los pagos de impuestos estimados finales para 2021 antes del martes, 18 de enero de 2022 para ayudar a evitar una factura en tiempo de impuestos y posibles multas.

Las personas pueden usar una cuenta bancaria, una tarjeta de débito prepagada o una aplicación móvil para usar el depósito directo y deberán proporcionar números de cuenta y de ruta. Aprenda a abrir una cuenta en un banco asegurado por la FDIC o mediante la herramienta de localización de cooperativas de ahorro y crédito nacionales.

Presente una declaración completa y precisa electrónicamente cuando esté listo y elija el depósito directo para obtener el reembolso más rápido.

Fechas clave de la temporada de impuestos

Hay varias fechas importantes que los contribuyentes deben tener en cuenta para la temporada de presentación de impuestos de este año.

14 de enero: Free File del IRS comienza operaciones. Los contribuyentes pueden comenzar a presentar declaraciones a través de los socios de Free File del IRS; las declaraciones de impuestos se transmitirán al IRS a partir del 24 de enero. Las empresas de software de impuestos también están aceptando presentaciones de impuestos por adelantado.

Free File del IRS comienza operaciones. Los contribuyentes pueden comenzar a presentar declaraciones a través de los socios de Free File del IRS; las declaraciones de impuestos se transmitirán al IRS a partir del 24 de enero. Las empresas de software de impuestos también están aceptando presentaciones de impuestos por adelantado. 18 de enero : Fecha de vencimiento para el pago de impuestos estimados del cuarto trimestre del año tributario 2021.

: Fecha de vencimiento para el pago de impuestos estimados del cuarto trimestre del año tributario 2021. 24 de enero: El IRS comienza la temporada de impuestos de 2022. Comienzan a aceptarse las declaraciones de impuestos individuales de 2021 y comienza el procesamiento.

El IRS comienza la temporada de impuestos de 2022. Comienzan a aceptarse las declaraciones de impuestos individuales de 2021 y comienza el procesamiento. 28 de enero: Día de Concienciación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para crear conciencia acerca de los créditos tributarios valiosos disponibles para muchas personas, incluida la opción de usar los ingresos del año anterior para calificar.

Día de Concienciación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para crear conciencia acerca de los créditos tributarios valiosos disponibles para muchas personas, incluida la opción de usar los ingresos del año anterior para calificar. 18 de abril: Fecha límite para presentar la declaración de impuestos de 2021 o solicitar una extensión y pagar los impuestos adeudados debido al día feriado del Día de la Emancipación en Washington, DC, incluso para quienes viven fuera del área.

Fecha límite para presentar la declaración de impuestos de 2021 o solicitar una extensión y pagar los impuestos adeudados debido al día feriado del Día de la Emancipación en Washington, DC, incluso para quienes viven fuera del área. 19 de abril : fecha límite para presentar la declaración de impuestos de 2021 o solicitar una extensión y pagar los impuestos adeudados para quienes viven en MA o ME debido al día feriado del Día de los Patriotas.

: fecha límite para presentar la declaración de impuestos de 2021 o solicitar una extensión y pagar los impuestos adeudados para quienes viven en MA o ME debido al día feriado del Día de los Patriotas. 17 de octubre: Fecha límite para presentar para aquellos que solicitan una extensión en sus declaraciones de impuestos de 2021.

Planifique

Nunca es demasiado temprano para prepararse para la temporada de presentación de impuestos que se avecina. Para obtener más consejos y recursos, consulte la página Prepárese en IRS.gov.