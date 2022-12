Continúan los incrementos de robos de paquetes a viviendas en la ciudad de Las Vegas

Incrementan los robos de paquetes en zonas residenciales en Las Vegas

“Estaba buscando mi paquete y nunca llegó, y busque en toda la casa , después me día cuenta por las cámaras de vigilancia y a las cuatro de la mañana llegó esta persona y se lo llevó.”

En exclusiva para las cámaras de Univision,este residente nos compartió este video captado por las cámaras de vigilancia de su casa, aquí se puede observar justo el momento en el que llegó esta persona que podría tratarse de una mujer, entró caminando a esta zona residencial, sin pena alguna, se acerca a la puerta principal , traía cargando consigo una bolsa en su espalda, se lleva el paquete y después huyó rápidamente del lugar.

Tommy McDonald, dice que el incidente sucedió el pasado 18 de diciembre , durante la madrugada mientras él se encontraba de viaje y asegura, que el robo de paquetes sucede con mayor frecuencia en la ciudad de Las Vegas.

“Desafortunadamebnte yo me encontraba viajando , no hay mucho que pueda hacer pues en esta zona de condominios no tenemos un porton de seguridad y pues eso nos hace más vulnerables a los amantes de lo ajeno, aquí solo nos tenemos que cuidarnos unos a los otros, espero que esto no continúe sucediendo..”

Nuevamente , vemos como este presunto ladrón huye sin pena alguna robándose lo que para esta persona era algo que estaba esperando que llegara y nunca llegó.

“Estos sujetos deberían ser castigados porque no es justo que roben los paquetes de las personas, y se les hace fácil ponerse una sudadera para cubrir su rostro y que las cámaras no puedan captarlos.”

Sin embargo recientemente, la policía metropolitana de Las Vegas, dijo que los robos de correo continúan en aumento y es por eso que dan las siguientes recomendaciones para que usted evite ser una víctima de robo.

“Una de las cosas que pedimos para evitar ser víctima de robos de paquete, es de que en vez de mandarla directamente a su casa cuando no va a estar ahí presente, pongalos a que el correo se quede con las cajas para que usted las pueda ir a recoger.”