Fin de semana en las Vegas ocurrieron dos presuntos homicidios por separados en Las Vegas

Dos homicidios sucedieron el fin de semana en el valle de Las Vegas

“Si necesitamos más seguridad en el área del suroeste, porque yo si veo la diferencia cada vez se pone peor..”

Comenzando el año 2023 y así amanecieron las calles de la ciudad de Las Vegas, llenas de sangre , de acuerdo a la policía metropolitana de esta ciudad, el primer homicidio fue el de un hombre que dijo que le habían robado a pocos kilómetros al oeste del Strip, durante la madrugada del día de año nuevo se desplomó y murió mientras les contaba lo que les sucedió a los agentes, informaron las autoridades, la policía acudió al bloque de la calle número 4100 West Spring Mountain Road , aproximadamente a la una y media de la mañana, encontraron a una sujeto con varios disparos en su cuerpo. aparentemente causados por el robo, según el comunicado de la policía, el personal médico lo declaró muerto en el lugar de los hechos, no se ha dado a conocer la identidad del occiso, y el caso está siendo investigado como un homicidio,Sarahi todas las mañana camina hacia su trabajo en esta avenida, donde recientemente sucedió este asesinato, dice que la delincuencia se ha apoderado de esta zona y al salir de su trabajo le da miedo caminar en las noches en este lugar.

“Es algo peligroso en ocasiones yo he salido de mi trabajo tipo 10 de la noche a veces 11, si he notado que es bastante solo el lugar pero gracias a dios pues no me ha pasado nada, pienso que es una situación bastante mal, no está bien dañar a otra persona ya sea por vicio o algo por el estilo..”

Sin embargo, este no fue el único asesinato que sucedió durante el fin de semana, recientemente las policía informó que se encuentran investigando otro segundo homicidio al suroeste del valle, el sábado alrededor de las doce de la tarde, agentes respondieron a una llamada de asalto y agresión, con un arma fuego en la dirección numero 7100 Topeka Drive, cerca del bulevar Tropicana y Rainbow, en el área de Spring Valley al norte de la escuela preparatoria Durango , los oficiales al llegar a a la escena, encontraron a un hombre que sufría una aparente herida de bala, el personal médico declaró al hombre muerto en el lugar, los detectives del departamento de homicidios se han hecho cargo de la investigación.

“Se vuelve muy peligroso porque hay mucho tráfico de drogas aquí, desgraciadamente.”