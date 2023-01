El Consulado Mexicano en Las Vegas ofrece múltiples ayudas gratuitas para los residentes

Consulado Mexicano en Las Vegas proporciona varios servicios gratuitos durante el mes de Enero

“Todo mundo es bienvenido quien tenga necesidad de información aquí se las proporcionaremos y es gratuito, no tiene ningún costo..”

El Consulado de México en Las Vegas dio a conocer una serie de eventos gratuitos que se llevarán a cabo durante el mes de Enero.

El 4 y 25 de dicho mes se ofrecerán en sus instalaciones un diagnóstico migratorio, según el consulado usted puede solicitar su consulta sin costo con un abogado especialista,

El 5 de enero de 10 de la mañana a 1 de la tarde , consultas médicas , no se requiere cita para este tipo de servicios,

El 10 de enero otra jornada, en la cual proporcionarán vacunas generales, COVID-19 e influenza, revisiones visuales y pruebas de VIH, igualmente, se contará con el banco de pañales de Baby’s Bounty, ofreciendo pañales de forma gratuita para las personas que lo necesiten sin cita...

El 18 de enero a las 12 de la mañana, habrá un seminario o en línea, con el Centro de Recursos para familias inmigrantes del CCSD, 28 de enero, Jornada sabatina en el Consulado de México en Las Vegas, las citas se abren el martes previo al evento.

“Mucha gente no tiene acceso a un médico, no tiene dinero no tiene seguro o no tiene tiempo, pueden venir aquí al consulado y recibirán un a consulta médica gratuita general, recordar que en el consulado prácticamente todos los días tenemos mesas informativas por ejemplo, todos los jueves está aquí “Three Square” es la agencia que funciona con distribución de comida gratis, para las personas que tiene necesidad.”

Además, en colaboración con la Ventanilla de Asesoría Financiera, a partir del 4 de enero llevarán a cabo sesiones informativas llamadas: “Miércoles de Educación Financiera”, estas sesiones serán cada miércoles a las 10 de la mañana en el Consulado y se hablará acerca de temas de impuestos, servicios bancarios en Estados Unidos,créditos, presupuestos, servicios binacionales entre otros.

“Estamos tratando temas importantes del mes de Enero a Abril estamos tocando temas de impuestos, los invitamos a que vengan solamente necesitan decir en la entrada que vienen a la asesoría, a la plática financiera y con gusto los recibiremos.”