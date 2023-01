EN VIVO: Llegada del presidente Biden a El Paso

(NOTICIAS YA).- Agenda y suceso que están ocurriendo durante la visita de Biden a El Paso. Desde sus primeros pasos despues de bajar del avion presidencial hasta su recorrido por la frontera para ver cómo se vive la crisis migratoria. Protestas, reunion con lideres de la ciudad y todo en torno a su llegada se estará compartiendo en esta pagina.

12:30pm: Fb Live- con su llegada a nuestra ciudad.

9:00am: Se reune con medios de comunicación y se prepara para viajar a El Paso:

12:35am Llega Biden a El Paso:

Biden segunda parada en el Puente Internacional Córdova-Américas.

Biden camina por el MURO que divide El Paso y Juárez.

Biden llega al Centro de Procesamiento del Condado de El Paso antes de volar a México.

Protestas en contra:

Sábado: Protestas de migrantes y La Red Fronteriza por los Derechos Humanos pidiendo una reforma migratoria:

Así lucen las calles de la ciudad a un día de la visita:

Reportan detenciones:

Juez del Condado de El Paso nos habla de la razón de su llegada:

Today, I’m traveling to El Paso to visit the border and meet with local leaders.

Our border communities represent the best of our nation’s generosity and we’re going to get them more support while expanding legal pathways for orderly immigration and limiting illegal immigration.

