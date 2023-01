A un año del peor accidente de tránsito en la historia de Nevada

(NOTICIAS YA).- En este mismo mes de enero pero del 2022, Erlinda Zacarias vivió lo impensable, tras un accidente de tránsito donde perdió a siete seres queridos, de los cuales seis de ellos eran hijos suyos.

Gary Robinson de 58 años y quien manejaba intoxicado, se pasó una luz en rojo y a más de 100 millas por hora apagó la vida de todos ellos. A días de cumplirse un año de esta tragedia, conversamos con Erlinda y nos contó cómo ha sido su vida desde aquel fatídico momento.

Ha sido algo muy fuerte, vivo con ese recuerdo, no se me quita esa imagen y ese momento. El pensar la última voz de mi hija y después saber la tragedia que pasó…

Sin embargo, a pesar del dolor decidió seguir adelante..

Yo me acuerdo de cada instante y cada cosa...No hay un día que no los recuerde y que no piense en ellos, pero eso se me ha vuelto una obsesión para poder salir adelante con la vida…