Un joven hispano de Las Vegas se enfrenta a una rara enfermedad y pide ayuda a la comunidad

Un joven latino dice que una enfermedad crónica lo ha dejado sin poder comer y su salud se ha deteriorado

"Con el paso del tiempo, mi estómago se dañó y cuando como, la comida no baja, se atora aquí, es como si llegara aquí y aquí se atora, tengo que regresar, y eso es lo que me hace vomitar, tener dolor y muchas náuseas."

Desde muy joven, a Aduel le diagnosticaron la enfermedad crónica de la diabetes, y después una otra en el estómago hizo que con el tiempo perdiera demasiado peso y tuviera dificultades para comer.

"Hace 10 años empecé con diabetes infantil y luego las cosas se complicaron porque me diagnosticaron gastroparesia diabética, la gastroparesia diabética es cuando las paredes del estómago ya no funcionan, la comida ya no se digiere y no baja, se atora y eso hace que la tomes al revés, no puedo tomar agua ni nada porque vomito todo y lo que necesito es un estimulador gástrico".

Escalante cuenta que recientemente contrató un seguro médico privado, con el que dice paga 700 dólares al mes.

"Es un seguro privado que mi hermana investigó en internet, no recuerdo el nombre pero es caro.."

Sin embargo, si usted se encuentra en una situación similar pagando un alto coste por su seguro médico , qué otras opciones puede tener, nos explica esta experta en seguros de salud.

"Podrían buscar otras opciones tenemos requisitos puedes hacer un aqac que son clínicas especiales que van bajo una escala de forro que es dependiendo de tu situación económica anual y el tamaño de tu hogar puedes calificar para ese programa."

Por otro lado, siempre es bueno buscar otras opciones sea cual sea su situación legal, dice este experto.

"Cuando van a un navegador o a un agente y ven que no califican porque no son residentes permanentes o no son ciudadanos, o no tienen presencia legal, nuestros navegadores tratan de buscar otros beneficios que tratan de encontrar para ellos y tratan de recomendarles otros beneficios".

Por ahora y ante la dificultad que se ha presentado, los familiares crearon esta cuenta Go Fund Me que ven en la pantalla para cubrir sus gastos médicos, esperan que la comunidad pueda apoyarlos para salir adelante ante esta adversidad.