Instalan equipos de servicios de emergencia para salvar vidas en parques de Las Vegas

Colocan equipos para salvar vidas en campos deportivos de Las Vegas.

Tras el reciente fallecimiento de un estudiante de último año de secundaria luego de sufrir repentinamente un infarto en la Academia Amplus en el área de Spring Valley, funcionarios del departamento de bomberos y de rescate, instalaron en cuatro parques de la ciudad, desfibriladores externos automáticos que servirán para salvar vidas.

“En un momento de una emergencia cuando una persona se cae o se para el corazón, estos instrumentos, pueden salvarles la vida, entonces lo que queremos que entienda la gente es que no van a lastimar a las personas, cualquier persona lo puede ocupar.”

El programa de distribución de estos artefactos opera desde julio del 2017, en colaboración con American Medical Response y la organización Adam's Heart, la ciudad comenzó a colocar estos equipos salvar vidas en los campos deportivos, actualmente la ciudad cuenta con diez equipos en los parques , cada desfibrilador cuesta aproximadamente 2.500 dólares , pero ¿cómo funciona este equipo, este experto nos explica ?

“Este aparato como te estaba diciendo , si te habla en inglés desafortunadamente pero te explica todo lo que tiene que hacer, uno entonces si tu nadamas sigues los pasos, no tengas miedo el aparato no te va a dar un toque o electrocutar una persona que no necesita, si te dice que necesita pues se asegura que no hay nadie tocando a la persona, aprieta el botón y se va hacer todo el instrumento, y luego te va a decir si sigue haciendo reanimación cardiopulmonar, o si te paras.”

Este equipo provee choques eléctricos para que las personas que sufren un paro cardiaco puedan ser reanimadas y salvarle la vida, pero también para crear conciencia sobre la parada cardiaca súbita en niños.

“Si ustedes están en un evento y ven que una persona se desmaya o está inconsciente ponlo, el aparato no lo va a dañar pero es vital porque en el momento es lo que necesita y le va a salvar la vida.”