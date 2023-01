Activistas protestan contra construcción de muro fronterizo en el parque de la amistad

(NOTICIAS YA).-Activistas luchan por mantener el parque de la amistad abierto, señalan que el objetivo es incrementar el acceso y no minimizarlo, pero sobre todo conservar el espacio para lo que fue diseñado, mantener a la comunidad fronteriza unida.

Con cantos y pancartas es como activistas se manifestaron frente las instalaciones de la patrulla fronteriza, al enterarse hace unos días que la construcción de dos muros de 18 a 30 pies de alto en el terreno binacional continuará, muros que acabarán con la conexión transfronteriza entre Estados Unidos y México.

“Muros de 30 pies no caben en el parque de la amistad, es un diseño completamente inapropiado. Estamos pidiendo que la administración Biden repare y no reemplace los muros en el parque de la amistad.” Comentó John Fanestil – Director del Colectivo Friends of Friendship Park.

De acuerdo a un comunicado por parte de las autoridades de la Patrulla Fronteriza, este plan incluye el reemplazo de la barrera primaria y secundaria, que requiere reparación a lo largo de la frontera en San Diego, cerca del parque de la amistad.

Pero ni con gritos ni súplicas, las autoridades aceptaron una carta por parte de los activistas, donde piden que la administración Biden cancele esta construcción.

“La puerta cerrada, el parque cerrado, vuelve otra vez a demostrar que la política de la patrulla fronteriza es únicamente de procurar su ley migratoria y deja de lado el aspecto humano.” Dijo Adriana Jasso, del Comité de Amigos de San Diego.

Cerrado desde el 2019, la petición era permitir nuevamente el acceso al parque de la amistad, que por décadas significó la única posibilidad para muchas familias deportadas de reencontrarse, por lo menos a través de un muro. un punto de encuentro, donde históricamente se han realizado desde bautizos hasta bodas.

“El propósito del parque en general, es crear un espacio donde la gente puede entablar amistades a través del muro.” Comentó Daniel Watman, fundador del jardín binacional.

Los defensores dicen que esta acción eliminará el acceso público al parque, que ha servido como lugar de encuentro para las familias con miembros que viven a ambos lados de la frontera.

Activistas y organizaciones locales seguirán protestando durante los próximos días con el fin de ser escuchados.