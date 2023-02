Autoridades de la Policía Metropolitana de Las Vegas investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer presuntamente asesinada

La Policía Metropolitana investiga homicidio de una mujer dentro de una residencia en las vegas

“Entonces me pongo a pensar nunca sabe uno lo que le pueda pasar, y si me da temor, si me da miedo..”

La policía metropolitana se encuentra investigando la muerte de una mujer que fue encontrada dentro una de estas casas, el sábado por la mañana en el área de Spring Valley, las autoridades dijeron que podría tratarse de un homicidio, los agentes respondieron a una llamada de emergencia aproximadamente a las 9 de la mañana, en la cuadra número 3800 de Mapleview Court, al sur de la avenida West Twain Avenue y al oeste de la avenida South Tenaya Way.

“Yo creo que deben poner más seguridad en esta área ya que encontraron el cuerpo de una persona, eso es muy serio y hay que hacer algo más fuerte.”

Los oficiales y el personal médico explicaron que la persona murió en el lugar., según el reporte preliminar existe la sospecha de que se trate de un asesinato y es por eso que ahora la Sección de Homicidios de metro está investigando el incidente.

“Si me impresiona y siento que nosotras las mujeres necesitamos un poco mas de seguridad, yo pienso que ya todo ya no nos salvamos ni hombres ni mujeres, so si necesita un poco mas de seguridad ya no se siente uno seguro ni el cualquier lado la verdad.”

Aún no han dado a conocer la identidad de la víctima , así como la causa y forma de muerte, que serán proporcionados por la Oficina del Forense del Condado Clark.

“Ha cambiado mucho se ve mucho asesinato, mucho robo, mucho atraco pues mas que nada, yo pienso que si se necesita mas control de todo eso verdad.”

“Que tristeza de, que encontraron un cuerpo estoy sorprendida que encontraron un cuerpo por allí.