Mujer hispana denuncia que al comprar un automóvil el mismo dejo de funcionar y perdió miles de dólares en su compra

Mujer hispana de las vegas denuncia que al comprar un auto perdió miles de dolares

‘Lo compro creo que a los diez, once días se descompone para mi parecer no soy mecánico, no tengo la certificación pero yo digo estoy comprando un carro de 13 mil para que se descomponga así.”

La senora Elizabeth Ortiz nos cuenta que desde el mes de Agosto del ano pasado ella adquirió este automóvil de color gris moldeo Kia, que usted ve en pantalla, en un lote de autos en la ciudad de Las Vegas, dice que fue estafada, pago 13 mil dolares por este coche y jamas funciono.

“A la semana okay obtener el diagnóstico , necesita cabezas de motor, allí es donde me entero que el documento que ella me había dado, no es un garantía es solamente para servicios del carro, entonces cómo es posible que esa persona diga te ofrezco garantía, te respaldo, si algo sucede.”

Ortiz dice que anteriormente pidió ayuda legal ya que según dice el dueño de este lote de autos no le quiso reparar su automóvil , pero no pudo encontrar una solución a su problema, es por eso que decidió acudir a un juez para intentar recuperar su dinero.

“Realmente frustrante porque yo ocupo mi carro para hacer mis labores, de la familia del diario no compre un auto para tenerlo estacionado allí, se siente realmente frustrante .”

No obstante si usted piensa en adquirir un automóvil , cómo puede evitar ser una víctima de una estafa similar, este abogado nos explica ?

.

“Siempre lo que recomendamos es que uno vaya con un mecánico que confíe en que maneje el auto, que lo revise y que diga si es buena compra o no.”