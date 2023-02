Organización proporciona sesión sobre los derechos laborales a trabajadores inmigrantes

Una organización en las vegas, proporciona información gratuita a trabajadores indocumentados que son víctimas de abuso laboral

La organización sin fines de lucro “Arriba Las Vegas” tiene como objetivo principal informar a los trabajadores indocumentados sobre sus derechos en Estados Unidos y en el estado de Nevada no es la excepción, por ello a través de un foro brindará orientación gratuita sobre los derechos que tienen las personas indocumentadas.

El Sábado 4 de febrero de 5 a 7 de la noche, en la dirección 3020 East Bonanza Rd, Suite 190, taller informativo que contará con un abogado, se hablará sobre protecciones migratorias para los trabajadores inmigrantes y cómo reportar abusos laborales, algo que tras una decisión reciente del gobierno federal podría resultar en la obtención de un permiso de trabajo si se cumplen con ciertas condiciones.

“Creo que nuestro principal papel es de empoderar a los trabajadores a que no tengan miedo, y puedan denunciar abusos laborales que están sucediendo en sus áreas de trabajo y apoyarles con las herramientas necesarias para que ellos luchen, y nosotros les podamos acompañar para que ellos solucionen los problemas que tienen.”

El caso del señor, Isaac Umaña es solo un ejemplo, el asegura que recientemente recibió su permiso de trabajo y acción diferida que lo protege contra la deportación por levantar la voz y denunciar abusos laborales que él sufrió en el pasado para una compañía en la que trabajaba.

“Yo soy uno de los que he ganado ese permiso de trabajo tengo esa protección pero que puedo decirte porque sufrí también , yo sufrí un abuso de una compañía , donde no pagan overtime un maltrato pues, entonces puedo saber que si la gente denuncia, a una compañía a una empresa que los están tratando mal, están diciendo que te pagan overtime y no te pagan eso te ayuda .”

“Queremos que ellos sepan de qué estamos allí, que busquen información, y para eso estamos para darles información.”