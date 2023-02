Una Iglesia de las vegas denuncia robo de catalizadroes a su vehículos

Roban catalizadores de varios vehiculos de una iglesia en las vegas

Los ladrones de convertidores catalíticos han sido un verdadero dolor de cabeza para una iglesia ubicada entre las calles Bonanza y Pecos, de acuerdo al personal administrativo de este iglesia esperaban que al haber instalado algunas jaulas de cable de alambre alrededor de los convertidores catalíticos, en sus camionetas mantendría alejados a los ladrones, pero no fue así.

“Esto se ha convertido en una situación muy frustrante para nosotros y un gran reto que ha estas tres camionetas que están aquí les han robado sus catalizadores y no solo, en el pasado durante tres años seguidos 8 veces se los han robado, los hemos reemplazado , colocado cajas de seguridad y aún pero los ladrones logran hacer de las suyas nuevamente.”

La iglesia cree que el pasado lunes por la noche unos ladrones robaron el catalizador de una camioneta que tenía instalado el dispositivo antirrobo, pero también asegura que no solo a ellos les ha pasado, también los negocios de esta plaza comercial han sido parte de las víctimas de este delito.

“Invertimos en estas cajas que supuestamente protegían y no se robaron estas partes de estas camionetas pero no sirvió de nada y uno piensa que al instalar este tipo de dispositivo de seguridad los ladrones no podrán robarlos, pero no es así, logran hacerlo y esto no está bien y es frustrante.”

Pero qué es un catalizador ? Los catalizadores forman parte del tubo de escape de los coches, e incluyen metales preciosos que valen incluso más que el oro,recientemente el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas explicó que hubo un aumento de casi el 40 por ciento en los robos de estos artefactos denunciados entre el 2021 a 2022.

“Se que hay una legislación que podría ser aprobada para evitar más robos pero hasta que no pase eso continuaran robando.”