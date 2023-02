Madre de familia hispana denuncia que a su hija la golpearon a las afueras de una escuela en las vegas

Madre hispana se encuentra indignada y asegura que a su hija la golpearon a solo metros de su escuela

Este fue el video que una madre de familia quien, por motivos de seguridad decidió mantenerse bajo el anonimato , proporcionó a Noticias Univision.

La mujer asegura que a su hija de 15 años, la golpeó una estudiante que no pertenecía a la institución académica en la cual estudia su hija y a solo metro de la salida .Aquí se puede observar a una joven atacando a la hija de la denunciante por la espalda, después la toma por el cabello y la empuja hacia el suelo para caerle a golpes,

La madre de la afectada dice sentirse indignada por las heridas físicas que a su hija le causaron.

“Me siento bastante decepcionada estoy bastante enojada, con la escuela que no ha hecho nada al respecto, sobre peleas sobre niños esta vez me toco a mi, esta vez me golpearon a mi hija lo cual, estoy indignada en saber los padres de esta niña porque no han hecho nada al respecto, ya que esta niña ha golpeado a otra niña en donde la agredió.”

La entrevistada explicó que el video ha causado preocupación e indignación entre los padres de familia de los estudiantes de esta escuela, pues asegura que esta joven ya tenía todo planeado para esperarla afuera de esta academia y atacar a su hija por la espalda, estas fotografías que usted ve en su pantalla, supuestamente fueron las heridas en las manos que le causaron a la joven durante la pelea.

“Tomaron el video antes de osea que ya iban con el derecho de golpearla, la escuela ha tenido muchos conflictos de este tipo, y aun así la escuela no ha hecho nada, no toman cartas en el asunto porque las autoridades no hacen nada, que tal que pierde la vida y aquí en las vegas las autoridades no hacen nada.”

Esta madre de familia dice que su hija y su hijo menor de 13 años, han sido afectados psicológicamente por esta terrible situación , ahora se encuentra preocupada , pues a pesar de haber hecho un reporte con la policía, aún teme por la seguridad de sus hijos.

“Le pido a las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto , que por favor esta escuela, actúe como debería sancionen a las personas, y culpables de este hecho.”