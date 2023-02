¿Fue infiel? Revelan supuestas conversaciones de Eduin Caz con otra mujer

Como siempre, Eduin Caz acaba de convertirse en el centro de la polémica y esta vez no se trata de alguna excentricidad o de una borrachera de las que sabemos se pone a cada rato. En esta ocasión el cantante de Grupo Firme ha sido acusado de infidelidad por los internautas, pues según algunas capturas de pantallas que circulan en redes sociales, Caz le habría sido infiel a Daysi Anahí, su esposa desde hace muchos años.

Y es que desde el día de ayer, comenzaron a circular diferentes capturas de pantalla así como audios de lo que parece ser un desliz del cantante. En dichas imágenes Caz le estaría pidiendo a una mujer algunas fotografías, además de que los comentarios están un poco subidos de tono.

La fuente de dicha información es "Mariposa Hongkonera" y ella misma asegura que también cuenta con notas de voz que envió Eduin sin embargo no las hará públicas por respeto a la supuesta mujer con la que se le relaciona.

Aunque en un inicio la conversación parece de lo más normal, más adelante Eduin reaccionó a un estado de ella y la conversación comenzó a tornarse más picante. "Me anda llevando la que te deberías estar comiendo mija", se lee en una de las imágenes.

Y aunque esto ya es bastante fuerte, la mujer en cuestión aseguró que su "relación" pasó del celular a la acción aunque no era lo que ella esperaba.

Hasta este momento Caz no ha salido a desmentir las acusaciones en su contra, además de que no se ha confirmado al 100 por ciento que se trata de capturas de pantalla legítimas. Lo que sí sabemos es que su esposa se encuentra embarazada y que esta no es la primera vez que el cantante se ve envuelto en una polémica de este estilo.

Júzgalo tú mismo o tú misma.