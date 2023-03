Proyecto de Ley busca brindar ayuda económica a millones de personas

(NOTICIAS YA).-Una nueva propuesta de ley podría beneficiar millones de personas en todo el país. Se trata de un proyecto que aumentaría los fondos estatales para los servicios de MEDICAID basados en el hogar y la comunidad, algo que proporcionaría más recursos a los estados para la fuerza laboral de cuidado.

Con esta propuesta presentada por el Senador Bob Casey, existe la posibilidad de que más personas mayores de edad puedan recibir servicios de cuidado de salud domiciliarios pagados por Medicaid, algo que actualmente es difícil de recibir y se requiere de años en una lista de espera. De ser aprobado, no solo beneficiaría a personas mayores, sino también ayudaría a que más familiares que actualmente están cuidando a sus seres queridos en casa, puedan ser compensados de manera económica.

Se estima que en todo el país, alrededor de 53 millones de personas son cuidadores familiares no remunerados y en Nevada el número asciende a más de 330,000 personas cuidando a sus seres queridos en casa y sin compensación.

La aprobación de esta ley daria también más fuerza a las organizaciones que hoy por hoy se encargan de contratar y capacitar a familiares que ocupan este rol y es que este programa aunque existe en la actualidad son pocas las personas que saben realmente cómo funciona, así lo asegura Rosa González de A Better Home Care for You...

Nosotros lo que estamos tratando de hacerles saber a las personas es que este programa existe para que puedan venir a nuestra compañía y nosotros los contratamos en la agencia una vez terminen la capacitación para que sigan haciendo su trabajo de cuidado, pero ahora recibiendo un ingreso para el empleado…

Sin embargo lamentablemente no todas las personas mayores califican para este servicio...

Ellos tienen una lista de espera porque las personas normalmente no califican para el programa de servicio en casa directamente con el seguro…Nosotros debemos referirlos con el estado para ver si califican...

Si usted desea saber más sobre este programa de capacitación puede comunicarse para recibir más información al (702)4625251…