Propuesta de ley en California responsabilizaría a cadenas de comida rapida por violaciones de derechos laborales

(NOTICIAS YA).- Hasta ahora cualquier violacion a los derechos laborales era solo responsabilidad del empleador directo, en este caso el franquiciador. La propuesta de ley AB 1228 cambiaría esta responsabilidad a una compartida. Es decir, ahora serían responsables de cualquier violacion, tanto el dueño de la franquicia, como la misma marca.

"Pienso que ya es hora de que las corporaciones tomen responsabilidad por las acciones de los duenos de las franquicias", comenta Sergio Valderrama, quien tiene 12 años trabajando en un restaurante de comida rápida. Para él, mientras más responsabilidad haya cuando se violen sus derechos como trabajador, mejor.

"AB 1228 is really an attack on small local restaurants and franchises in California."

Kathy Fairbanks dice que es un ataque a pequeños restaurantes y franquicias de California. Ella es vocera de una coalición de franquicias, grupos de negocio y cámaras de comercio en contra de esta ley; porque dicen forzará a las corporaciones o dueñas de marca a tomar control sobre la operación de las franquicia, para mejor no correr el riesgo de que se cometa una violacion.

Comenta que lo que esta ley en realidad hace es crear una nueva forma para que, abogados principalmente, puedan presentar una demanda más jugosa al tener a dos entidades para demandar, pero que en realidad pone en amenaza a los propietarios de franquicias de perder el control de su negocio, la forma de operar o aquien contratan o despiden, al no haber certeza en cual seria el control que las corporaciones tomatina sobre las franquicias con esta nueva ley.

Pero trabajadores de restaurantes de comida rápida como dicen que el único cambio es que ahora habla cuentas claras.

"Lo único que van a hacer y que tienen la obligación es que cumplamos con el trabajo con", comenta Rafael Michelle, un Trabajador de restaurante de comida rápida en San Diego

Ante el argumento de que el que nada debe nada teme, Kathy dice los empleados ya cuentan con la posibilidad de demandar al dueño de negocio para el que trabajan por lo que es innecesario incluir a la corporación. Pero para los trabajadores, mientras mas ojos esten vigilando que se cumplan sus derechos, mejor.

"Que sean más rígidos con los dueños de franquicias para que hagan las cosas más correctas y no abusen de sus empleados."- Sergio Valderrama