El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pierde la final de la Europa League y se corta su racha histórica

(CNN Español) — Fueron 51 partidos sin perder. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso había conseguido lo que nadie había logrado en Europa (la racha de invictos más larga) y consiguió por primera vez que un equipo ganara la Bundesliga sin perder. Pero ese miércoles el Atalanta lo frenó en el segundo título (de tres) que disputan los alemanes esta temporada: la Europa League. Un 3-0 derrumbó la Xabineta y, contrario a lo que había ocurrido en muchos partidos este año, el Leverkusen no pudo remontar al final.

Un doblete del nigeriano Ademola Lookman sentenció en el primer tiempo la final a favor de los italianos.

En el minuto 12 marcó tras una buena jugada de Teun Koopmeiners y la asistencia de Davide Zappacosta.

Luego, en el minuto 26, un Lookman pegó una poderosa diagonal entre los defensas. Golazo.

Stop that Lookman. pic.twitter.com/RzrLmrdyjr

— Stop That Football (@stopthatfooty) May 22, 2024

Pero faltaba más, y vino el triplete: Lookman marcó en el 76 con asistencia de Gianluca Scamacca. Otro potente remate cruzado, inatajable.

ADEMOLA LOOKMAN SCORES YET AGAIN!!! HATTRICK FROM MY NIGERIAN PRINCE 3-0 BAYERN LEVERKUSEN ARE LOSING !!!! pic.twitter.com/YYpJnjDSSl

— Jacky (@MCFC_Jacky) May 22, 2024

Lookman se une a un grupo muy selecto de ahora 9 jugadores que anotaron hat-trick en una final europea. El último en hacerlo había sido el colombiano Falcao en 2012. El primero: el mítico Alfredo di Stefano en 1960.

El Atalanta gana así su primer título de Europa League. Nada mal para un equipo cuyo mayor triunfo es una Copa de Italia en 1963.

Lookman fue el verdugo del Bayer Leverkusen. Hat-trick para la historia y Atalanta campeón. (Crédito: BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

La temporada de ensueño del Leverkusen aún no termina

El Leverkusen aún tiene una final por disputar y un nuevo título que puede levantar para ampliar la leyenda, aunque con la mella de la Europa League, esta temporada: la de la DFB Pokal ante el 1. FC Kaiserslautern, un equipo de segunda división.

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso no tenía nada más por demostrar. Ya hizo una temporada sin precedentes; fue campeón de la liga local por primera vez en su historia de 119 años. Hizo felices a sus hinchas y lo puede seguir haciendo con la DFB Pokal.

Xabi consiguió que el apodo del equipo pasara a ser «Neverkusen» a «Neverlusen»: de los que nunca ganaban a los que nunca perdieron. La racha quedará en los libros de historia. Después de todo, 51 no es un mal número.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.