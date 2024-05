Un crucero sin fin donde siempre será verano está listo para recorrer el mundo

Belfast, Irlanda del Norte (CNN) — Bajo un cielo azul resplandeciente en el legendario astillero Harland & Wolff en Irlanda del Norte, donde una vez se construyó el Titanic, la modesta Villa Vie Odyssey se encuentra en dique seco, eclipsada por el enorme barco de fiesta caribeño de 12 cubiertas que se alza a su lado.

Pero cuando zarpe este 30 de mayo, después de una intensa remodelación y trabajo cosmético, este barco de 31 años será una de las innovaciones más candentes en la industria de los cruceros. Será uno de los dos únicos cruceros residenciales en operación, y su gira mundial se habrá lanzado con éxito cuando otros han fracasado dramáticamente.

Alrededor de 300 pasajeros –o “residentes”– estarán a bordo para comenzar el viaje desde Belfast, que visitará 425 puertos en 147 países en los siete continentes, y dará la vuelta al mundo cada tres años y medio.

Porque este será un crucero sin fin, donde los pasajeros podrán elegir entre opciones de pago por uso y de propiedad, pasando tan sólo 35 días o toda su vida a bordo. El barco en sí será reemplazado cada 15 años.

1.301 días de verano

El tamaño relativamente pequeño del barco con capacidad para 924 personas significa que es capaz de atracar en el corazón de los destinos, con estadías en el puerto que varían de dos a siete días, en lugar del típico enfoque de un crucero de atracar y huir. Después de todo, estos residentes de cruceros a largo plazo tienen todo el tiempo del mundo.

El itinerario global, dividido en 16 “segmentos” a lo largo de 1.301 días, fue cuidadosamente diseñado para abarcar las temporadas de primavera y verano tanto en el hemisferio norte como en el sur. Los residentes, si así lo desean, tal vez nunca vuelvan a sentir el frío invernal.

No hay ningún compromiso de permanecer a bordo durante los tres años y medio completos, ni de bajarse cuando eso termine. Los residentes pueden elegir entre los segmentos que quieran. América del Sur es la parte más popular y la sección transatlántica la menos, dijo este domingo el director ejecutivo de Villa Vie Residences, Mikael Petterson, en la gira de prensa del dique seco.

Aprender del pasado

La aceptación fue alta. De las 295 cabinas disponibles en el momento del lanzamiento, se vendieron 270 y algunos residentes optaron por unirse más adelante en el viaje. Petterson espera que todas las cabinas estén completamente reservadas para el final del segmento del norte de Europa, que finaliza en agosto, y que se abrirán más durante el segmento dos, que va de Groenlandia a Miami.

«Tenemos una cantidad significativa de personas que quieren venir y ver el barco antes de comprometerse, por razones obvias», dice Petterson. Fue un largo viaje hasta este próximo lanzamiento y esta no es la primera empresa de este tipo.

En noviembre de 2023, Life at Sea Cruises canceló su viaje de tres años poco antes de la salida, al no haber asegurado un barco, dejó a los pasajeros varados y solicitó reembolsos de decenas de miles de dólares.

Villa Vie fue fundada por Petterson y otros exmiembros del equipo ejecutivo de Life at Sea que renunciaron cuando el equipo original se dividió en mayo de 2022. Dice que han podido aprender de los errores de quienes lo precedieron.

Una cabina con balcón con un nítido diseño náutico. (Crédito: Maureen O’Hare/CNN)

Opción conservadora

El barco ahora conocido como Villa Vie Odyssey fue construido en 1993 y, como MS Braemar de 495 cabinas, fue comprado a Fred. Olsen Cruise Lines el año pasado por US$ 13 millones. Se gastaron otros US$ 12 millones en la renovación y en conseguir su recertificación completa y su cumplimiento con los estándares.

«Con un total de US$ 25 millones, es menos de la mitad de lo que cualquiera ha estado intentando», dijo Pettersen. «El barco es mucho más barato, la financiación está disponible, el capital social está establecido, las ventas son más del doble de las que tenía Life at Sea, por lo que estamos en una posición completamente diferente».

La razón por la que el equipo eligió este barco de tamaño y precio conservadores es «porque queríamos asegurarnos de que pudiéramos salir adelante», dijo. “Todo el desafío fue el aspecto técnico y lograr que despierte del sueño. Estamos en gran medida ahí. Nos mudamos al hotel y eso es lo fácil”, comentó entre risas.

El barco está envejeciendo bien y no todo ha sido una lucha cuesta arriba. En 2009, se amplió durante una remodelación y se renovó nuevamente en 2019, y muchas de las áreas públicas obtuvieron una nueva cara elegante.

«Muchos de estos espacios sólo estuvieron en servicio durante cuatro meses desde la última vez que fueron revitalizados, por lo que no hemos tenido que hacerles nada», explica Pettersen. También hay planes para seguir actualizando los espacios después del lanzamiento, como una casa habitada en lugar de un hotel prefabricado.

Menos de US$ 33.000 al año

Al igual que el Odyssey, el barco tendrá ocho cubiertas, un paseo envolvente y una piscina ampliada, y combinará las dos del Braemar, para que los pasajeros puedan nadar. Y cuando sea parezca demasiado enérgico, hay dos jacuzzis para descansar.

Habrá tres restaurantes, cinco bares y salones, un spa, un gimnasio, una biblioteca y un centro médico. Luego está el espacioso centro de negocios con vistas al mar, internet de Starlink y Viasat 3, y un “centro culinario interactivo” para aquellos que echan de menos la cocina, así como para clases de cocina.

También habrá un programa de golf con simulador a bordo y salidas a campos de golf de todo el mundo.

También es sorprendentemente accesible si se tienen en cuenta las experiencias de cruceros alrededor del mundo. En el megayate The World, el otro crucero residencial, los precios comienzan en US$ 2 millones al año. Pero en Villa Vie Odyssey, un alquiler anual cuesta menos de US$ 32.485, mientras que un período de tres años le costará US$ 97.455.

Una cabina interior cuesta US$ 89 por persona por día, las cabinas exteriores comienzan en US$ 119 por persona por día y los balcones en US$ 199. Se incluyen todos los alimentos y refrescos, además del alcohol en la cena, así como wifi y visitas médicas (pero no procedimientos ni medicamentos). También habrá servicio de habitaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, servicio de limpieza semanal y servicio de lavandería quincenal sin costo adicional.

Horizontes infinitos

Mientras tanto, comprar implica pagar directamente por una cabina: desde US$ 99.000 por una interna, US$ 149.000 por una exterior y US$ 249.000 por un balcón. Luego, los propietarios deben pagar tarifas mensuales a partir de US$ 1.750 por persona, US$ 2.500 por persona o US$ 4.000 por persona, respectivamente; o US$ 21.000, US$ 30.000 o US$ 48.000 por año.

Luego, los propietarios pueden alquilarlo a otras personas (sin cargo) o a través de Villa Vie pagando una tarifa.

Quienes compren un camarote tendrán garantizado el mismo durante 15 años, que es la vida útil estimada del barco. Y luego está el programa Endless Horizons recientemente introducido, en el que los residentes realizan un pago único de US$ 299.000 para tener acceso de por vida a una cabina, transfiriendo barcos cuando el crucero lo hace.

Los precios están basados ​​en ocupación doble. Los viajeros solos obtienen descuentos del 30% en una cabina interna, del 20% en una exterior y del 10% en un balcón.

También hay muchos más viajeros solitarios de los que se esperaría en un crucero de vacaciones típico: el 50% de estos primeros viajeros son solteros. En el rango de menores de 40 años, hay muchos más hombres que viajan solos que mujeres, pero en la edad posterior a la jubilación, hay más mujeres. La edad promedio de los viajeros es de 58 años y el 80% son de Estados Unidos; los canadienses son el siguiente grupo más grande.

Los Howard han viajado desde Nueva Zelandia a Belfast para comenzar su aventura de tres años y medio a bordo. (Crédito: Maureen O’Hare/CNN)

Comunidad flotante

Algunos de ellos están a bordo durante el recorrido por el dique seco, como John y Melody Hennessee, extravagantemente combinados con sombreros y chalecos. Aparecieron en los titulares de todo el mundo por vender sus bienes terrestres para vivir en cruceros por el resto de sus vidas, y estuvieron allí el domingo para planificar su cabina triple con el equipo.

Como se trata de hogares de personas, se ofrecen generosas opciones de personalización a los residentes, y se atienden las solicitudes siempre que sea posible. Hay un pequeño número de suites grandes disponibles para los pasajeros más lujosos: la más grande tiene un precio de US$ 900.000.

La pareja neozelandesa Mark y Katrina Howard, con cascos para ver por primera vez su casa durante los próximos tres años y medio, no tienen ningún problema con la reducción de tamaño que requiere colocar sus pertenencias en una cabaña para dos personas. “Hemos realizado viajes en autocaravana”, dice Katrina.

En cuanto a los cruceros, “nos conocimos en uno en 1994, fuera de Auckland”, dice, y ahora “celebraremos nuestro décimo aniversario de bodas a bordo” del Villa Vie Odyssey.

Es sólo una de las muchas celebraciones, momentos emblemáticos y eventos que cambiarán la vidas que tendrán lugar entre esta comunidad flotante de extraños que están a punto de convertirse en vecinos cercanos y casi permanentes. Independientemente de las olas o tormentas que se avecinan, el itinerario de verano garantiza que el sol brillará en gran medida.

— Julia Buckley de CNN contribuyó a este informe.

