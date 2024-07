Una de las mayores redadas contra cárteles de los últimos tiempos comenzó con un acto de traición

(CNN) — ¿Cómo un supuesto capo de un cártel que evadió su captura durante más de medio siglo terminó en manos de agentes federales estadounidenses?

Según los funcionarios, todo comenzó con un acto de traición.

Todavía se están conociendo detalles sobre lo que llevó la semana pasada a una de las redadas contra cárteles más significativas e impresionantes de los últimos tiempos.

Funcionarios estadounidenses que hablaron con CNN dicen que un jugador clave en la operación para arrestar al cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, fue otra figura importante del cártel que fue arrestada junto a él.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del jefe del cartel condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, engañó a Zambada y orquestó su arresto, dijeron funcionarios a CNN.

Salen a la luz más detalles sobre la captura de Ismael “el Mayo” Zambada

Zambada, de 76 años, pensó que él y Guzmán López estaban volando hacia el norte de México para buscar propiedades, dijeron las autoridades. Pero en lugar de eso, su pequeño avión privado aterrizó al norte de la frontera, cerca de El Paso, Texas, donde las autoridades estadounidenses los esperaban en la pista.

Pero ¿cómo pudo Guzmán López llevar a cabo el engaño que describen las autoridades? ¿Y por qué se volvió contra Zambada?

Hasta el momento, no hemos escuchado la versión de ninguno de los dos hombres sobre lo que ocurrió. Zambada se declaró inocente de todos los cargos en su primera comparecencia ante un tribunal federal el viernes.

“Normalmente no comento sobre mis casos penales. Sin embargo, diré que mi cliente no vino a Estados Unidos voluntariamente”, dijo su abogado, Frank Pérez, a CNN.

Se espera que Guzmán López, de 38 años, comparezca ante un tribunal federal este martes en Chicago, dijo a CNN su abogado, Jeffrey Lichtman.

El hijo de ‘El Chapo’ comparecerá este martes ante un tribunal en Chicago tras su detención en EE.UU., dice su abogado a CNN

Lichtman dijo en un correo electrónico que comparecería ante el tribunal con Guzmán López y agregó: «Estoy ansioso por ver a Joaquín y trabajar en el caso con él». Declinó hacer más comentarios.

Un experto en cárteles dijo a CNN que tiene dudas sobre algunos detalles que los funcionarios han compartido.

«No me sorprendería en absoluto si la historia cambia de hoy a mañana, o la próxima semana», dijo Steven Dudley de InSight Crime, quien ha pasado más de una década investigando el narcotráfico y el crimen organizado.

Y mientras los periodistas presionaban para obtener respuestas en una polémica conferencia de prensa el viernes, el presidente de México sugirió que él también tiene muchas preguntas sobre lo ocurrido.

¿Cómo impacta a los cárteles mexicanos la detención del “Mayo” Zambada?

“El gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe completo. No pueden ser sólo declaraciones generales”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Tiene que haber transparencia”.

Una cosa está clara: los arrestos de Zambada y Guzmán López marcan un avance importante en los esfuerzos que se han llevado a cabo durante décadas para capturar y procesar a los presuntos jefes de los cárteles. Y los detalles revelados hasta ahora sobre lo que llevó a este dramático momento ofrecen una visión reveladora de los mecanismos internos de lo que las autoridades describen como una de las organizaciones criminales más notorias y nefastas del mundo.

Las portadas de los periódicos mexicanos mostraron la noticia de la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. (Crédito: Rodrigo Oropeza/AFP/Getty Images)

Las autoridades habían cercado a ‘El Mayo’ antes

No era la primera vez que las autoridades tenían a Zambada en la mira.

En una entrevista de 2010 con la revista mexicana Proceso , Zambada dijo que el Ejército mexicano había estado cerca de capturarlo al menos cuatro veces antes.

“Yo huí por los altos, donde conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. Me agarran si estoy quieto o si me descuido, como El Chapo”, dijo.

En ese momento, Zambada dijo a Proceso que el miedo a ser capturado pesaba constantemente sobre él.

“Tengo miedo de que me encierren”, dijo.

Esa entrevista de 2010 fue una de las últimas apariciones públicas conocidas de Zambada, un personaje de perfil bajo. Su nombre saltó a los titulares internacionales en 2018 y 2019 durante el juicio de alto perfil contra Guzmán, cuyo abogado argumentó que Zambada era el verdadero líder del cártel.

Lichtman, el abogado defensor, también representó a Guzmán padre y alegó en ese momento que Zambada había sobornado al gobierno mexicano para incriminar a El Chapo y permanecer libre para dirigir el cártel.

En 2021, las autoridades estadounidenses aumentaron la recompensa por información que conduzca al arresto de Zambada a 15 millones de dólares.

A lo largo de los años, la legendaria capacidad de Zambada para evadir la captura fue mencionada en baladas de narcocorridos sobre él. El corrido de 2022 “Señor Zambada”, interpretado por El Fantasma y Enigma Norteño desde la perspectiva de Zambada, incluye las líneas: “Sé muy bien que me quieren agarrar, que el gobierno me quería encerrar. Pero van a seguir queriendo eso, porque por más que busquen, no me van a encontrar”.

Su esquiva reputación también llamó la atención de sus enemigos, dijo a CNN el ex agente de la DEA Mike Vigil.

“Mayo Zambada, antes (del jueves) y con más de 50 años de participación en el tráfico de drogas, nunca había sido capturado ni había cumplido condena”, dijo Vigil, “por lo que es muy respetado incluso por sus rivales”.

Dudley de InSight Crime señaló este aspecto del pasado de Zambada cuando le dijo a CNN en Español que era escéptico ante los relatos que presentaban al líder del cártel de Sinaloa como una víctima involuntaria que fue engañada para ser capturada.

“No estoy 100% convencido de que eso haya sucedido. Yo veo en El Mayo Zambada a una persona que es mayor. Tiene 76 años. Veo a una persona que también tiene experiencia, una persona que sabe exactamente cuándo y de dónde viene cualquier engaño”, dijo Dudley. “Por eso nunca había puesto un pie en una cárcel hasta ayer. Así que tengo mis dudas. Es decir, creo que todavía nos falta información”.

Los funcionarios dicen que explotaron una grieta en el cártel

Los funcionarios que hablaron con CNN dijeron que Zambada subió a un avión con Guzmán López el jueves pensando que inspeccionarían juntos una propiedad cerca de la frontera. Zambada no se dio cuenta de que los investigadores estadounidenses habían explotado una grieta en el cártel de Sinaloa, dijo un funcionario, y que Guzmán López estaba de hecho ayudando con la captura de Zambada.

Una lucha de poder que se venía gestando desde hacía tiempo entre Zambada y los hijos de El Chapo, también conocidos como los Chapitos, estaba a punto de estallar.

Los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, que dirigieron la operación, se mostraron escépticos al principio cuando Guzmán López hizo la oferta, dijo a CNN un funcionario familiarizado con la operación.

Pero cuando el avión en el que viajaban aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas, el jueves, agentes federales los estaban esperando.

Un trabajador del aeropuerto dijo a Reuters que vio un Beechcraft King Air aterrizar el jueves por la tarde en la pista, donde ya estaban esperando agentes federales.

“Dos individuos descendieron del avión… y fueron detenidos tranquilamente”, dijo el hombre, que se negó a compartir su nombre por temor a su seguridad.

“Parecía algo bastante tranquilo y organizado”, añadió.

Toda la operación, dijo una fuente a CNN, se desarrolló sorprendentemente sin problemas dada la gravedad de los arrestos y la perturbación que podría causar al tráfico de drogas desde México.

Ahora que Zambada y Guzmán López están bajo custodia de Estados Unidos, las autoridades están listas para presentar el caso en su contra.

Tanto Zambada como Guzmán López enfrentan cargos en Estados Unidos por presuntamente liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus “mortíferas redes de fabricación y tráfico de fentanilo”, dijo el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, en un comunicado después de los arrestos.

Los altos funcionarios estadounidenses proclamaron que los arrestos eran una gran victoria, pero algunos analistas fueron más comedidos en su evaluación del impacto potencial.

“Es una captura histórica, por supuesto, y simbólica. Pero, ¿va a crear un efecto colateral o tendrá un impacto en el narcotráfico? Realmente lo dudo”, dijo Dudley. “Tanto porque El Mayo ya se había retirado de las operaciones diarias, y el mundo del narcotráfico es realmente ahora un mundo diferente al de cuando él comenzó. Es mucho más descentralizado. Es mucho más como una franquicia. Hay contratistas, subcontratistas, otros contratistas. Hay muchas partes que se pueden reemplazar fácilmente”.

Al especular sobre lo que podría pasar después, el presidente de México mencionó las propias palabras de Zambada en la entrevista de Proceso de 2010. Si lo capturaban o lo mataban, Zambada dijo que en realidad no pasaría nada. En el mundo del narcotráfico, dijo, ya sea que los capos estén “encarcelados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya están ahí afuera”.

Los expertos dicen que hay pocas dudas de que estos arrestos, al igual que los anteriores derribos de capos de alto perfil, provocarán una nueva ola de violencia a medida que los grupos rivales compiten por territorio y poder.

Y no importa qué nuevos detalles surjan sobre cómo sucedieron, los sorprendentes y dramáticos arrestos no serán olvidados pronto.

Ione Molinares, Fidel Gutiérrez, Rafael Romo, Abel Alvarado y Amanda Musa de CNN contribuyeron a este informe.

