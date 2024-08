CNN verifica: La mentira de Trump de que Harris «de repente» abrazó una identidad negra

Washington (CNN) — El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, provocó exclamaciones de asombro el miércoles cuando dijo en la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros que la vicepresidenta Kamala Harris, presunta candidata demócrata, había adoptado «de repente» una identidad negra.

El padre de Harris es jamaicano y su difunta madre india. Trump afirmó: «La conozco desde hace mucho tiempo, indirectamente, no mucho directamente, y siempre fue de ascendencia india, y sólo hacía hincapié en su ascendencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere ser conocida como negra. Así que no sé si es india o negra».

Cuando uno de los periodistas que estaba entrevistando a Trump en el escenario intentó decirle que Harris siempre se había identificado como negra y que había asistido a una universidad históricamente negra, Trump continuó: «Respeto cualquiera de las dos cosas, pero ella obviamente no. Porque siempre fue india y, de repente, dio un giro y se convirtió en negra. Y creo que alguien debería investigar eso también».

Los comentarios de Trump suscitaron críticas bipartidistas inmediatas. Dejando a un lado la cuestión de la pertinencia de los comentarios, sus afirmaciones no son ciertas.

Las afirmaciones de Trump son falsas. Harris no empezó «de repente» a identificarse como negra. Ha asumido y hablado de su identidad negra durante décadas, desde mucho antes de convertirse en candidata política, al tiempo que honraba su herencia sudasiática.

Harris se graduó en 1986 por la Universidad Howard, una institución históricamente negra en la que fue miembro de una hermandad históricamente negra. Posteriormente, fue elegida presidenta de la asociación de estudiantes negros de Derecho en su segundo año en la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California, según escribió en sus memorias de 2019.

Politico informó en 2021 que, como estudiante de tercer año en la facultad de Derecho en 1989, Harris se levantó para hablar contra el racismo antinegro en una manifestación en el campus provocada por el descubrimiento de vandalismo racista. Politico informó: «Para los estudiantes negros, dijo, según los archivos del Hastings Law News, la caricatura era un ejemplo de ‘lo que sufrimos todo el tiempo'».

Un perfil de Harris en la publicación AsianWeek en 2003, cuando se presentaba como candidata a fiscal del distrito de San Francisco, se centraba en su herencia sudasiática. Pero citaba a Harris hablando de su padre como «un hombre negro» y diciendo: «Crecí con una fuerte cultura india y me crié en una comunidad negra. Todos mis amigos eran negros y nos reuníamos y cocinábamos comida india y nos pintábamos las manos con henna, y nunca me sentí incómoda con mi origen cultural».

La biografía oficial en Internet de Harris en 2005 como fiscal del distrito de San Francisco se refería a ella como «la primera mujer negra de California en ocupar el cargo» y señalaba que había asistido a «la universidad negra más antigua de Estados Unidos». En un libro publicado en 2009, relató sus viajes de infancia a la India y Jamaica, donde, según escribió, «mi padre y mis tíos nos hablaban de las complicadas luchas del pueblo jamaicano: la historia de la esclavitud, el colonialismo y la inmigración».

J.D. Vance arremete contra Kamala Harris en Minnesota: Los medios de comunicación «la presentan como Martin Luther King Jr.», pero es una «liberal chiflada»

Su biografía oficial en línea como fiscal general de California se refería a ella como «la primera mujer negra estadounidense y mujer sudasiática estadounidense en California en ocupar el cargo» de fiscal del distrito de San Francisco. En 2017, su primer año como senadora estadounidense por California, habló de que era «la segunda mujer negra elegida para el Senado de Estados Unidos».

Harris escribió en sus memorias de 2019 sobre cómo su familia materna les inculcó a ella y a su hermana Maya «el orgullo de nuestras raíces sudasiáticas», pero también que «mi madre entendía muy bien que estaba criando a dos hijas negras. Sabía que su patria adoptiva nos vería a Maya y a mí como niñas negras, y estaba decidida a asegurarse de que nos convertiríamos en mujeres negras seguras de sí mismas y orgullosas».

Harris dijo en otro discurso de 2017: «Miren mi vida, donde una hija de madre sudasiática y padre jamaicano concluyó su propia boda interreligiosa con su marido rompiendo un vaso y todo el mundo gritando: ‘Mazel tov'».

Una letanía de afirmaciones falsas de Trump

Trump hizo muchas otras afirmaciones falsas en su discurso del miércoles.

Entre otras afirmaciones que ya hemos comprobado anteriormente, Trump:

Se refirió erróneamente a Harris como la «zar fronteriza» del presidente Joe Biden. En realidad, la misión que Biden le encomendó en materia de inmigración, liderar un esfuerzo diplomático para abordar las «causas profundas» de la migración en tres países centroamericanos, era mucho más limitada.

Afirmó falsamente que EE.UU. tiene su peor inflación en «más de 100 años». Incluso en su pico del 9,1% durante la presidencia de Biden, la inflación estaba en su nivel más alto en 41 años, y desde entonces ha caído en picada hasta el 3%.

Afirmó falsamente que estaba «protegido» por la Ley de Archivos Presidenciales por llevarse documentos oficiales después de su presidencia. En realidad, esa ley obliga a los presidentes a devolver todos los documentos al gobierno federal cuando dejan el cargo.

Afirmó falsamente que «todo el mundo», incluidos los demócratas, quería que se anulara el caso Roe contra Wade y que la cuestión de la política sobre el aborto se devolviera a los Estados. De hecho, las encuestas han mostrado sistemáticamente que aproximadamente dos tercios del público en general y un porcentaje aún mayor de demócratas querían que Roe se mantuviera.

Repitió su afirmación, nunca demostrada, de que los países extranjeros abren sus prisiones para permitir que los delincuentes emigren a Estados Unidos.

Afirmó falsamente que Haris «no aprobó» el examen de Derecho. Harris no aprobó en su primer intento, lo que es habitual en California, pero luego aprobó; fue admitida en el colegio de abogados de California en 1990, al año siguiente de licenciarse en Derecho. (Trump, aparentemente para responder a una objeción de alguien del público, reconoció un poco más tarde que Harris «tal vez» había aprobado).

Afirmó falsamente que «nadie murió» el 6 de enero de 2021. Ese día murieron cuatro simpatizantes de Trump en el Capitolio, tres por emergencias médicas y una tras recibir un disparo de la policía cuando intentaba entrar en una zona reservada del edificio. (Trump mencionó el tiroteo justo antes de afirmar que no había muerto nadie.) Además, el agente de la Policía del Capitolio Brian Sicknick, que fue atacado con gas pimienta durante los disturbios, murió tras sufrir un derrame cerebral al día siguiente; el forense determinó que Sicknick había muerto por causas naturales, pero también dijo a The Washington Post que «todo lo ocurrido influyó en su estado».

— Andrew Kaczynski, Em Steck y Julie In de CNN contribuyeron con este reportaje.

