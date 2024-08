El brillante regreso de Simone Biles y otras conclusiones de la final individual completa de gimnasia

París (CNN) — Simone Biles vuelve a ser la medallista de oro olímpica en gimnasia completa individual tras ganar una de las finales más espectaculares de los Juegos Olímpicos de París.

Biles resistió el enérgico desafío de la brillante brasileña Rebeca Andrade, que volvió a ganar la plata, y la compañera de equipo de Biles, Suni Lee, se llevó el bronce.

Estos son los cuatro puntos más destacados de la final de gimnasia completa del jueves.

¡La leyenda sigue! Simone Biles gana la medalla de oro en la final individual completa de gimnasia en París 2024

Biles tropieza en las barras y luego demuestra por qué es la mejor del mundo

Por un momento, pareció que Biles podría estar en serios problemas.

Un tropiezo en las barras asimétricas la relegó al tercer puesto a mitad de la final, mientras Andrade, medallista de plata en Tokio hace tres años, parecía dispuesta a aprovechar el momento.

«No son las barras que he estado entrenando», dijo Biles después. «De todas las pruebas, creo que la de barras es la única en la que no he fallado ni una sola vez en todo el entrenamiento, ni aquí ni en Houston».

Estos Juegos han girado en torno a Biles. Ella es el sol radiante en torno al cual han girado estas competiciones de gimnasia.

Las preguntas sobre si podría recuperarse de su impresionante experiencia con los «twisties» que sufrió en Tokio quedaron respondidas el martes. De repente se planteó una nueva pregunta: ¿iba a ser simplemente mejor esta noche la brasileña Andrade?

En la siguiente rotación, Biles saltó a la viga de equilibrio y sirvió con rotundidad una respuesta: no.

Simone Biles, de Estados Unidos, en acción en la viga de equilibrio. Crédito: Athit Perawongmetha/Reuters

Antes de subir a la viga, Biles dijo que estaba «concentrándome y asegurándome de que en cuanto suba a la viga, ya que soy la primera, pueda volver a centrarme y terminar el resto de la competición, porque no se acaba hasta que se acaba».

A pesar de algunos tambaleos al intentar recuperar el equilibrio, Biles logró la mejor puntuación de la noche en la barra de equilibrios, con 14,566, y recuperó el primer puesto de cara a la rutina de suelo. Cuando Andrade realizó una rutina de suelo con una dificultad relativamente sencilla (para los estándares de Biles) y no consiguió sorprender a los jueces con su ejecución, la superestrella estadounidense volvió a plantarse ante la oportunidad de ganar la medalla de oro.

Biles se colgó la medalla de oro con una puntuación de 15.066, la más alta del día. Fue un ejercicio de fuerza que estuvo a la altura de los mejores de todos los tiempos.

Aun así, Biles dijo después que Andrade la tenía preocupada.

«Ya no quiero competir con Rebeca. Estoy cansada», dijo Biles. «Está demasiado cerca. Nunca había tenido a una atleta tan cerca, así que definitivamente me puso en alerta, y sacó a la mejor atleta que hay en mí, así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero… fue incómodo, chicos. Estaba estresada».

Andrade pone a prueba a Biles

Rebeca Andrade llevó a Biles al límite. Crédito: Naomi Baker/Getty Images

Aun así, Andrade fue una digna rival.

Su arte y su ritmo fueron contagiosos y, hasta su última penalización en el ejercicio de suelo, ofreció una actuación increíblemente sólida y completa.

Andrade hizo historia al quedar segunda en esta competición hace tres años, convirtiéndose en la primera sudamericana en ganar una medalla en la prueba individual completa. El jueves por la noche contó con el apoyo de un nutrido grupo de aficionados, que corearon su nombre en los dramáticos momentos finales de la competición.

Su brillante maillot amarillo hacía juego con la energía de sus seguidores y, durante gran parte de la competición, parecía que podría ser la única gimnasta del planeta capaz de igualar a Biles. Lo único que le falló fue su actuación en el suelo.

Andrade y Biles volverán a enfrentarse en la final de salto esta misma semana. En el Campeonato del Mundo del año pasado, Andrade se colgó la medalla de oro en salto, mientras que Biles se llevó la de plata. Era la primera vez que alguien lograba vencer a Biles en salto desde 2015.

La competición se celebrará el sábado, y será todo un espectáculo.

Suni Lee se cuelga el bronce

Suni Lee, medallista de oro de la competencia completa en los Juegos de Tokio, estuvo en un segundo plano durante las dos primeras rotaciones de la final, ya que Biles y Andrade acapararon la mayor parte de la atención.

Pero Lee hizo lo suficiente en los tres primeros cuartos de la noche para mantenerse en la contienda. Y cuando salió a la pista en la antepenúltima actuación de la competición, aprovechó el momento con aplomo.

Tras completar su primera combinación, Lee estaba radiante. Sintiendo claramente el cariño del público y ganando impulso, realizó una fantástica actuación que la catapultó de un empate en el cuarto lugar a una medalla garantizada. La tensión se había apoderado del Bercy Arena de París durante gran parte de la última hora de la competición, y la actuación de Lee para obtener la medalla provocó un estallido de ruido entre los aficionados estadounidenses que parecía una descarga de energía nerviosa.

Suni Lee ganó la medalla de bronce después de haber ganado la de oro en el concurso completo de Tokio hace tres años. Crédito: Charlie Riedel/AP

Lee y Biles corrieron por la pista con una bandera estadounidense después de que Biles se llevara el oro. Las ganadoras de las tres últimas medallas de oro individuales en el concurso completo de gimnasia aprovecharon el momento para disfrutar de los aplausos.

Después de su largo camino de regreso tras una infección renal y otras lesiones que la apartaron de la competición durante meses, fue un momento que Lee disfrutó.

«La verdad es que no creía que fuera a subir al podio, así que es una locura estar aquí y haber hecho todo lo que he podido», dijo Lee.

«Salí a la pista y me dije a mí misma que no me presionara, que no quería pensar en las Olimpiadas pasadas ni intentar demostrar nada a nadie. Sólo quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo, porque creía que podía, pero me costó mucho».

Un final perfectamente dramático

El ambiente dentro del gimnasio no podía ser más diferente al de la final por equipos del martes por la noche. En la última rotación de la competencia por equipos, estaba claro que el equipo de Estados Unidos se llevaría el oro. El ambiente de entonces era festivo, con aficionados estadounidenses, italianos y brasileños celebrando sus logros históricos.

El jueves, el silencio que reinó en el estadio fue casi espeluznante en algunos momentos.

Cuando la música de los ejercicios de suelo se apagó, casi no se oían voces, y parecía que la gravedad del momento pesaba sobre las decenas de miles de personas en las gradas, por no hablar de los propios atletas.

La forma en que se desarrolló la última rotación fue casi perfecta: Kaylia Nemour, de Argelia; Lee, Andrade y Biles terminaron la rotación, cada una de ellas compitiendo por un hueco en el podio. La italiana Alice D’Amato miraba desde un lado del aparato, con la esperanza de haber hecho lo suficiente para conseguir una medalla.

La presión era inmensa. El aire dentro de la pista se podía cortar con un cuchillo. Era increíble.

Y al final, las dos mejores atletas de su deporte se enfrentaban para ser consideradas las mejores del mundo. Era todo lo que se supone que deben ser los Juegos Olímpicos.

