¿Cómo apilaron los antiguos egipcios las pesadas piedras de la pirámide más antigua? Los científicos plantean una nueva teoría

(CNN) — Los egiptólogos llevan años debatiendo acaloradamente cómo se construyeron las enormes pirámides del antiguo Egipto hace más de 4.000 años. Ahora, un equipo de ingenieros y geólogos pone sobre la mesa una nueva teoría: un dispositivo de elevación hidráulica que habría hecho flotar las pesadas piedras por el centro de la pirámide más antigua de Egipto utilizando agua almacenada.

Los antiguos egipcios construyeron la Pirámide Escalonada para el faraón Djoser en el siglo XXVII a.C., y era la estructura más alta de la época, con unos 62 metros de altura. Pero cómo se erigió exactamente el monumento, con una serie de piedras que pesaban 300 kilogramos (unas 661 libras), ha seguido siendo un misterio durante siglos, según el estudio publicado el lunes en la revista científica PLOS One.

«Muchas publicaciones detalladas han discutido los procedimientos de construcción de pirámides y han proporcionado elementos tangibles, pero éstas suelen centrarse en pirámides más recientes, mejor documentadas y más pequeñas de los Reinos Medio y Nuevo (1980 a 1075 a.C.)», dijo el autor principal, el Dr. Xavier Landreau, CEO de Paleotechnic, un instituto de investigación privado de París que estudia las tecnologías antiguas.

«Las técnicas implicadas podrían incluir rampas, grúas, manivelas, elevadores de palanca, montacargas, pivotes o una combinación de estos métodos», añadió en un correo electrónico. «Pero, ¿qué ocurre con las pirámides del Reino Antiguo (2675 a 2130 a.C.), que son mucho más grandes? Si bien la fuerza humana y las rampas pueden ser la única fuerza de construcción para las estructuras pequeñas, otras técnicas pueden haber sido utilizadas para las grandes pirámides».

El nuevo trabajo, que utiliza un enfoque interdisciplinar, es el primero en informar sobre un sistema coherente con la arquitectura interna de la Pirámide Escalonada, según escribieron los autores.

Un complejo sistema de tratamiento del agua basado en los recursos locales habría permitido la existencia de un ascensor accionado por agua dentro del eje vertical interno de la pirámide. Según el estudio, algún tipo de flotador habría elevado las pesadas piedras por el centro de la pirámide.

Aunque la teoría es una «solución ingeniosa», a algunos egiptólogos no les convence, ya que una teoría más extendida es que los antiguos egipcios utilizaban rampas y dispositivos de transporte para colocar los pesados bloques en su lugar, afirma el egiptólogo Dr. David Jeffreys, profesor titular jubilado de Arqueología Egipcia en el University College de Londres, que no participó en el estudio. He aquí lo que dicen los expertos sobre la nueva teoría.

El desierto egipcio fue una sabana

Analizando los datos disponibles, como la paleoclimatología, el estudio de los climas antiguos, y los datos arqueológicos, el equipo del estudio sugirió que el agua de antiguos arroyos fluía desde el oeste de la meseta de Saqqâra hacia un sistema de zanjas y túneles de aguas profundas que rodeaban la Pirámide Escalonada.

El agua también habría fluido hacia el Gisr el-Mudir, una estructura rectangular de piedra caliza de 650 por 350 metros, que habría actuado como dique de contención. Este dispositivo, que antes se creía que era una fortaleza, una arena de celebraciones o un recinto para el ganado, controlaría y almacenaría el agua de las grandes crecidas, además de filtrar los sedimentos y la suciedad para que no obstruyeran los pasos de agua.

El agua de los antiguos arroyos fluía hacia un sistema de zanjas y túneles que rodeaban la Pirámide Escalonada, según el equipo de estudio. Crédito: Paleotechnic

El sistema de tratamiento de agua teorizado no sólo permitiría controlar el agua durante las inundaciones, sino que también «garantizaría la calidad y cantidad adecuadas de agua tanto para el consumo y el riego como para el transporte o la construcción», afirma el coautor del estudio, el Dr. Guillaume Piton, investigador del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE) de Francia, con sede en el Instituto de Geociencias Ambientales de la Universidad de Grenoble Alpes.

Los autores citaron varios estudios anteriores según los cuales el desierto del Sáhara registraba precipitaciones más regulares hace miles de años que en la actualidad. En cambio, el paisaje se asemejaría a una sabana, que podría albergar más vida vegetal que las áridas condiciones del desierto. Sin embargo, se debate cuándo exactamente las condiciones climáticas eran más húmedas.

Según Judith Bunbury, geoarqueóloga de la Universidad de Cambridge, Londres, que no participó en el nuevo estudio, podría haber habido agua suficiente para un sistema como el ascensor hidráulico. Bunbury señaló investigaciones anteriores en las que se descubrió que en el Reino Antiguo se construían y utilizaban canaletas para el agua de lluvia, así como a estudios anteriores en los que se analizaba la dieta de las aves de la época, que consistía en especies de humedales como las ranas.

«Creo que está bastante extendida la creencia de que era más lluvioso en el Reino Antiguo, sobre todo a principios del Reino Antiguo, cuando se estaba construyendo la Pirámide Escalonada», añadió.

Por otro lado, los expertos debaten si hubo suficientes precipitaciones constantes para llenar las estructuras que habrían soportado el ascensor hidráulico, como el «Foso Seco», un canal gigante que rodea la Pirámide Escalonada y las estructuras cercanas, que los autores creen que recogía el agua que ayudaba a alimentar el ascensor cuando estaba en uso.

Según Jeffreys, lo más probable es que el periodo más verde del Sáhara terminara a principios del tercer milenio a.C.. Las escasas precipitaciones no podrían llenar las estructuras en la medida necesaria para un ascensor hidráulico y, además, no podrían mantener el ritmo de pérdida de agua dentro de la piedra caliza de la estructura, añadió el Dr. Fabian Welc, director del Instituto de Arqueología de la Universidad Cardenal Stefan Wyszynski de Varsovia, Polonia. Welc no participó en el nuevo estudio.

«El clima se volvió más humedo (lluvias estacionales – invernales) en el norte de Egipto (también en Saqqāra) durante la III Dinastía (2670-2613 a.C.), pero su intensidad fue relativamente baja. Estas lluvias, incluso llenando de agua los wadis (un valle seco excepto en las estaciones lluviosas), no habrían sido capaces de llenar el foso seco ni siquiera en una pequeña medida… estas aguas habrían sido drenadas inmediatamente por gravedad en las profundidades del macizo rocoso, sobre lo que no hay duda (a menos que se tratara de una inundación bíblica)», dijo Welc en un correo electrónico.

Los autores del estudio coincidieron en que es muy improbable que el sistema se llenara de agua permanentemente y sostienen que es más probable que las crecidas repentinas de la época pudieran haber suministrado agua suficiente para sostener el elevador hidráulico durante la construcción de la pirámide. Sin embargo, los autores señalan en el estudio que aún es necesario seguir investigando para saber con exactitud cuántas precipitaciones e inundaciones se produjeron probablemente durante esta época.

No es la primera vez que se investiga si el Nilo desempeñó un papel en la construcción de las pirámides. En un estudio publicado en mayo se descubrió un brazo seco del enorme río y se teorizó que probablemente se utilizó para transportar enormes bloques de piedra caliza a los lugares de construcción de varias pirámides. Según Jeffreys, también hay indicios de que los antiguos egipcios utilizaban la hidráulica a menor escala.

Misterios de las estructuras del antiguo Egipto

Los investigadores no habían determinado hasta ahora un propósito claro para el eje vertical dentro de la pirámide de Zoser. Algunas pirámides posteriores, como la Gran Pirámide de Giza, tienen ejes que se cree que se utilizaron para la ventilación, y es posible que el eje interno también pudiera haber estado destinado a la iluminación o para aliviar la presión en la cámara de abajo, comentó Jeffreys. Pero como la primera de su tipo, la pirámide escalonada era una estructura experimental que se cree que comenzó como una mastaba (una tumba plana) y se construyó, por lo que no está claro exactamente para qué estaban destinadas sus características internas, agregó.

El eje dentro de la pirámide escalonada está conectado a un túnel subterráneo de 200 metros de largo que se conecta a otro eje vertical fuera de la pirámide. El eje externo podría entonces conectarse a una sección hipotética de transporte de agua del Foso Seco, conocida como la Fosa Profunda, pero se necesita más investigación, escribieron los autores en el estudio.

El pozo interno comienza directamente debajo de la pirámide, cerca del centro, donde hay una caja de granito con un tapón en su base. Se cree que esta caja es la cámara funeraria del rey Djoser, pero los autores sugieren que se construyó con el propósito de abrir y cerrar el elevador hidráulico, lo que permite que el agua llene el pozo cuando está en uso.

El eje interno de la pirámide escalonada se encuentra cerca del centro de la estructura, donde se encuentra una caja de granito con un tapón en su base. Paleotechnic

En cuanto a si se construyeron otras pirámides utilizando este método, Landreau dijo que se necesita más investigación. «Puede ser la clave para descubrir el misterio de cómo se levantaron los monolitos más grandes, encontrados en pirámides como Keops o (Khephren). Estos monolitos pesan decenas de toneladas, lo que hace que parezca imposible transportarlos utilizando solo (mano de obra humana). Por el contrario, un elevador hidráulico de tamaño moderado puede levantar de 50 a 100 toneladas. Explorar pozos ocultos dentro de estas pirámides podría ser una vía prometedora para la investigación», agregó.

A pesar de los misterios de más de 4.000 años de antigüedad que rodean las pirámides y sus características, hay suficiente documentación de que los antiguos egipcios utilizaban ciertas tecnologías como andamios y rampas de adobe para ayudar en la construcción de diversas estructuras, explicó la geoarqueóloga de la Universidad de Cambridge Bunbury, mientras que no hay documentación ni representaciones de un dispositivo de elevación impulsado por agua que ella conozca.

«Creo que la gente, incluso desde la antigüedad, se ha inspirado en las pirámides como un proyecto de construcción gigante», dijo Bunbury. «Y les resulta bastante difícil creer que fueron construidas por gente común en ese momento, en parte porque lo ven como algo de hace mucho tiempo. … Es desconcertante que haya tantas propuestas de lo que podría ser un tipo de innovación tecnológica que luego se descartaron, cuando sabemos que tenían soluciones técnicas para estas cosas de todos modos”.

«No significa que (el dispositivo de elevación hidráulico) no se haya utilizado», afirmó. «Pero hay una especie de navaja de Occam de qué es lo más simple en función de lo que ya sabemos».

