Cate Blanchett dice que «nadie cobró nada» por «El Señor de los Anillos»

(CNN) — Digamos que no fue tan valioso como un tesoro..

La actriz Cate Blanchett protagonizó el gran éxito de taquilla «El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo», pero, según ella, el dinero que se recaudó producto de ese éxito nunca llegó al elenco.

Durante una aparición en «Watch What Happens Live with Andy Cohen», Blanchett participó del juego llamado «Plead the Fifth» donde le preguntaron sobre la película por la que recibió su mayor sueldo.

Cate Blanchett dice en Cannes que «siempre intenta dejar de actuar»

Cate Blanchett en «El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo». (Pierre Vinet/New Line/Saul Zaentz/Wing Nut/Kobal/Shutterstock)

«Probablemente sea ‘El Señor de los Anillos'», sugirió Cohen

«¿Estás bromeando?», dijo Blanchett mientras Cohen expresaba sorpresa. «No. Nadie cobró nada por hacer esa película».

Cuando Cohen le preguntó si «obtuvo una parte del dinero», refiriéndose a la práctica de las grandes estrellas de obtener un porcentaje de las ventas de entradas, Blanchett dijo que no.

«Esa película fue mucho antes de todo eso», dijo. «No, nada».

Blanchett dijo que hizo la película de 2001 para tener la oportunidad de trabajar con Peter Jackson, quien dirigió la trilogía de «El Señor de los Anillos».

«Quería trabajar con el tipo que hizo [la película de comedia de terror de 1992] ‘Braindead'», dijo. «Básicamente, recibí sándwiches gratis. Y pude conservar mis orejas».

Blanchett interpretó a la elfa real Galadriel en la franquicia de «El Señor de los Anillos». La primera película recaudó casi US$ 900 millones en todo el mundo. Actualmente está promocionando su nueva película, «Borderlands», que se estrena en los cines el viernes.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.