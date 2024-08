Letsile Tebogo gana oro histórico en los 200 m y deja a Noah Lyles con el bronce, quien habría competido con covid, segun NBC

(CNN) — Llegó el momento de los 200 metros masculinos y el estadounidense Noah Lyles esperaba añadir otro oro a su colección en París. Era su carrera estrella, y confiaba plenamente en sus posibilidades tras ganar los 100 metros el domingo. Sin embargo, Letsile Tebogo, de Botswana, completó la sorpresa este jueves al llevarse el oro en la competencia.

Tebogo adelantó a Lyles y al estadounidense Kenneth Bednarek para llevarse la medalla de oro en 19,46 segundos.

La hazaña de Tebogo es aún más grande si consideramos que se lleva a casa el primer oro olímpico en la historia de Botswana.

Botswana’s first EVER Olympic gold, and it’s in the men’s 200m. 🥹🇧🇼 pic.twitter.com/sbwsrAuSk6

— The Olympic Games (@Olympics) August 8, 2024

Lyles completó la prueba en 19,70 segundos y Bednarek en 19,62.

Con este resultado, Tebogo completó la sorpresa que inició desde la semifinal del día anterior, en la que el botsuanés quedó en primer lugar, por delante de Lyles.

Letsile Tebogo celebra su victoria en los 200 m. (Foto: Cameron Spencer/Getty Images)

Noah Lyles corrió con covid-19, informan NBC y la Federación Estadounidense de Atletismo

Noah Lyles después de la final masculina de 200 metros. (Foto: Fabrizio Bensch/Reuters)

El velocista estadounidense Noah Lyles tiene covid-19, según informa NBC.

Lyles terminó la carrera de 200 metros en el Stade de France en tercera posición, un resultado impactante que dejó atónito al público de Saint-Denis. El atleta se tumbó en la pista tras finalizar la carrera y el personal médico le atendió.

La madre de Lyles dijo a NBC -que tiene los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos- que Lyles dio positivo por el virus del covid-19 hace dos días.

Se le vio a Noah Lyles con una mascarilla en la zona de espera antes de la carrera.

En tanto, la Federación Estadounidense de Atletismo (USA Track & Field) emitió un comunicado donde confirma el diagnóstico de Lyles y en el que menciona que respeta la decisión del deportista de competir pese a la enfermedad.

«Podemos confirmar que Noah Lyles dio positivo por covid-19 el lunes 5 de agosto. En respuesta, el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense (USOPC) y Federación Estadounidense de Atletismo (USATF) rápidamente pusieron en marcha todos los protocolos necesarios para dar prioridad a su salud, el bienestar de nuestro equipo y la seguridad de los demás competidores.

Nuestro principal compromiso es garantizar la seguridad de los atletas del equipo de EE.UU., manteniendo su derecho a competir. Tras una exhaustiva evaluación médica, Noah decidió competir esta noche. Respetamos su decisión y seguiremos vigilando de cerca su estado.

Como organización, nos adherimos rigurosamente a las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el USOPC y el Comité Olímpico Internacional (COI) en materia de enfermedades respiratorias para evitar la propagación de enfermedades entre los miembros del equipo, salvaguardando su salud y su rendimiento».

Noah Lyles dice a NBC que se sintió «fatal» pero que no consideró abandonar la carrera tras el diagnóstico de covid

Noah Lyles fue entrevistado por la cadena estadounidense NBC poco después de que no consiguiera su segundo oro en los Juegos Olímpicos de París y de que la cadena informara que tenía covid-19.

Lyles, que dice haber dado positivo hace dos días, dijo que se despertó «sintiéndose realmente horrible» el martes por la mañana temprano y «sabía que era algo más que estar adolorido por los 100 (metros)».

Tras recibir el diagnóstico positivo, Lyles dijo que no quería dejarse llevar por el pánico y que ya había estado en «situaciones peores» en carreras anteriores. Dijo que «se puso en cuarentena» y se centró en intentar hidratarse y descansar.

Declaró a la cadena que nunca consideró la posibilidad de no correr la final de 200 metros, pero dijo que su situación no está clara para participar en futuras pruebas del equipo de EE.UU. en los Juegos Olímpicos.

— Con información de Matt Meyer y Amanda Davies, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.