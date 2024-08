Hay una guerra por tu atención. ¿Qué hacer al respecto?

(CNN) — Todas las mañanas, me despierto con una pila de notificaciones de plataformas de medios. Luego, reviso las noticias mientras tomo un sorbo de café. Mientras me dirijo al trabajo, me siento bombardeado por información y anuncios en X, antes conocido como Twitter. Me siento abrumado y me siento atraído en varias direcciones a la vez.

A pesar de mis intentos de limitar el tiempo que paso frente a la pantalla mediante límites en las aplicaciones, a menudo los ignoro y me culpo por el tiempo que pierdo haciendo “doomscrolling” sin pensar, todo por unas dosis breves y agradables de dopamina ante una gran cantidad de contenido que no recordaré. Una película u otro contenido de larga duración me parece una carga demasiado pesada.

Pero no soy solo yo.

Mientras camino al trabajo, ya sea caminando o en tren, veo que muchas otras personas miran hacia abajo y se quedan mirando sus teléfonos. Están conectados al mundo digital y compiten constantemente por llamar la atención, compitiendo por mantener los ojos pegados a la pantalla.

El tiempo promedio de concentración de las personas que miran una sola pantalla se redujo de 2.5 minutos en 2004 a un promedio de 47 segundos en 2021, según la Dra. Gloria Mark, profesora de informática en la Universidad de California, Irvine, y autora de “ Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity”.

Esa disminución de nuestra capacidad para prestar atención podría ser un problema. Mark dijo que en una investigación anterior presentada en la Conferencia SIGCHI de 2008 sobre Factores Humanos en Sistemas Informáticos, encontró una fuerte correlación entre un mayor estrés y la frecuencia de cambio de atención.

Si bien la disminución de la capacidad de atención no se debe a una falla personal (a pesar de la variabilidad individual) la mayoría de las veces, los expertos dicen que hay cambios que usted puede hacer para recuperar el control de su mente.

¿Por qué está disminuyendo la capacidad de atención?

El mercado ha puesto precio a nuestra atención al competir en una “economía de la atención” que está influyendo en Internet, las redes sociales y nuestros estilos de vida, según D. Graham Burnett, fundador y director de una organización sin fines de lucro dedicada al activismo en pro de la atención, el Institute for Sustained Attention, y cocreador de la Strother School of Radical Attention en Brooklyn, Nueva York, que llama a esto la “mercantilización de nuestra atención”.

“Nuestra atención se está monetizando como nunca antes”, dijo Burnett, quien también es profesor de Historia Henry Charles Lea en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. “Estamos viviendo una especie de fiebre del oro, un gigantesco programa de explotación financiera de nuestras capacidades de atención más íntimas y fundamentales, altamente capitalizado y tecnológicamente intensivo”.

Burnett describió el proceso como una fracturación hidráulica humana y dijo que esta competencia por captar nuestra atención es tóxica. El bombardeo “desestabiliza, contamina y contamina las estructuras reales de nuestro ser y nuestras relaciones”, dijo.

Rastreando los ‘me gusta’ en las distintas plataformas

De manera similar, Mark señaló la creciente sofisticación de los algoritmos que rastrean comportamientos e intereses individuales para seleccionar feeds y anuncios que siguen a todos en todas las plataformas.

“Las empresas tecnológicas y de marketing publicitario utilizan esta información para crear perfiles sobre nosotros y luego diseñan algoritmos que están diseñados para captar nuestra atención”, dijo Mark. Este es el fenómeno del capitalismo de vigilancia, como lo denominó Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Escuela de Negocios de Harvard en Boston: recolectar datos para rastrear y predecir nuestro comportamiento.

“Si hago clic en un anuncio de un par de botas, voy a Facebook y veo las botas”, dijo. “Y si voy al New York Times, veo las botas y me siguen a todas partes”.

Incluso los programas de televisión favoritos se acortaron en duración de películas y clips a lo largo de los años, con un promedio de corte cada cuatro segundos, dijo Mark. «No digo que esto provoque una capacidad de atención reducida (pero) refuerza nuestra capacidad de atención ya reducida cuando vemos una película», dijo.

Los videos en línea también utilizan cortes de audio como parte de su estética para mantener la atención. Eliminan las palabras de relleno y las pausas naturales, dijo Mark, señalando que esta brusquedad genera impaciencia en una conversación normal entre personas.

Las restricciones de las redes sociales en cuanto a la extensión del contenido también aumentan el dilema de la atención. Si bien los usuarios recorren el contenido a gran velocidad, pueden desarrollar expectativas de cambios rápidos en el contenido, dijo Mark. El objetivo es mantenerte navegando porque cuanto más tiempo lo hagas, más ingresos generan estas plataformas. Y no hay incentivos financieros para que las plataformas alteren este modelo.

No es un fallo personal

La tecnología no es el único factor que influye en la capacidad de atención, según Johann Hari, autor de “ Concentración robada: por qué no puedes prestar atención y cómo volver a pensar profundamente”.

Los otros 11 factores incluyen los flujos de trabajo en las oficinas, la contaminación del aire, las estructuras de las aulas y la dieta. “La solución clave es protegerse a sí mismo en el medio ambiente y que todos juntos cambiemos el entorno”, dijo Hari.

Hari pasó un tiempo en Silicon Valley entrevistando a expertos que diseñaron aspectos clave del mundo tecnológico en el que vivimos y que, según dijo, se dieron cuenta de cómo habían contribuido al actual colapso de la atención. “Creo que lo que más me impactó fue lo enfermos y culpables que se sienten por lo que han hecho”, dijo.

Cómo recuperar tu poder

Puede que no sea necesario eliminar todos los medios de comunicación del teléfono, pero es fundamental mantener el equilibrio. “Somos criaturas sociales”, afirma Mark, por eso respondemos a los mensajes y recurrimos a los medios de comunicación para conectarnos y comunicarnos.

Aquí están las sugerencias de Mark para recuperar el control sobre la tecnología.

Toma conciencia de tus comportamientos automáticos. Observa cuándo estás levantando tu dispositivo: desarrolla la “metaconciencia”, es decir, reconoce lo que estás haciendo a medida que se desarrolla.

Desarrolle un plan para tomar descansos. Pueden programarse en momentos lógicos de su día para evitar el agotamiento y reponer fuerzas. Mark sugiere meditar, dar un paseo o leer algo inspirador. Los descansos regulares son importantes, dijo, para evitar la “fatiga mental”, en la que las personas son más susceptibles a la distracción y la pérdida de control. También aconsejó practicar la previsión, que consiste en imaginar su yo futuro y sus objetivos para mantenerse al día con lo que necesita completar.

Conozca su cronotipo. En su trabajo, Mark también ha descubierto que las personas tienen ritmos personales de atención que aumentan y disminuyen a lo largo del día. El seguimiento de estos “picos y valles de atención” debe aprovecharse para organizar eficazmente sus tareas del día. Lleve un diario o comprenda su cronotipo (su ritmo de actividad durante el día) para encontrar estos puntos clave de energía, recomendó.

“Tenemos un depósito de recursos de atención que se agota cuando cambiamos constantemente nuestra atención”, dijo Mark. “Y se agota si nos obligamos a concentrarnos durante demasiado tiempo en algo difícil y que requiere esfuerzo (sin descansos)”.

Protege tu concentración. Hari recomendó proteger tu concentración usando un contenedor de bloqueo de tiempo para bloquear tu teléfono por períodos de tiempo. Lo usa tres horas al día para completar tareas de escritura y sugiere que vayas aumentando gradualmente el tiempo sin usar el teléfono. Además, sugirió usar una aplicación que establezca límites de tiempo para las redes sociales o los sitios web a los que te vuelves adicto.

Las soluciones tecnológicas están llegando

Hari aboga por estos cambios de conducta individuales, pero afirma que estas acciones por sí solas no resolverán el problema. El problema es más grande que todos nosotros individualmente.

“Lo que siento en este momento es como si alguien nos estuviera echando polvos para la picazón todo el día”, dijo Hari. “Y luego se inclinan hacia adelante y dicen: ‘Oye, amigo, deberías aprender a meditar, así no te picarías todo el tiempo’”.

«Pero tienes que dejar de echarme ese polvo dañino», dijo.

Ahora, algunas empresas están intentando sacar provecho de la necesidad de concentrarse. Mark asistió recientemente a la conferencia CHI ’24 de la Association of Computing Machinery (la conferencia insignia en el campo de la interacción hombre-computadora, que presenta diseños tecnológicos de vanguardia) y quedó fascinado con los prototipos diseñados para conservar nuestra atención haciendo que sea más difícil usar los teléfonos inteligentes.

“Hay muchas técnicas que generan fricción a la hora de usar el teléfono, lo cual me parece muy irónico”, dijo. “La gente ahora se da cuenta de que tenemos que conservar nuestra atención. Estos dispositivos están absorbiendo nuestra atención, por lo que ahora hay innovaciones que dificultan su uso”.

Algunas personas ya están modificando la configuración de sus teléfonos para que la pantalla sea menos atractiva y adictiva. Otros están rotando el teléfono varias veces para acceder a las redes sociales desbloqueando el uso limitado de las aplicaciones (pero si impone restricciones a la mayoría de las aplicaciones, es posible que deba bloquear el teléfono para tener más control). Y para aumentar la privacidad, para evitar el seguimiento de datos, algunos están desactivando los anuncios personalizados en los iPhones u optando por eliminar el ID de publicidad en los dispositivos Android en la configuración.

Es importante luchar, dijo Hari. Aunque las empresas buscan controlar tu atención, tienes el poder de desarrollar hábitos más saludables y vivir una vida más presente y fructífera, señaló. “Somos ciudadanos de democracias y somos dueños de nuestras propias mentes. Y juntos podemos recuperarlas si queremos”, dijo.

“La atención sostenida es la base de todos los logros humanos”, afirmó Hari, señalando que ningún atleta lleva su teléfono para revisarlo en medio de un evento olímpico. “Cuando recuperas la atención, realmente sientes que recuperas tus superpoderes”.

