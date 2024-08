Alberto Fernández dice que tuvo “discusiones vehementes” con su expareja Fabiola Yañez, pero niega violencia física

(CNN Español) — El expresidente de Argentina Alberto Fernández dijo que tuvo “discusiones vehementes” en su relación con su expareja Fabiola Yáñez, quien lo denunció por “violencia física y mental”.

En una entrevista exclusiva con el periódico español El País, el exmandatario habló de frecuentes discusiones con Yáñez durante los cuatro años que convivieron en la casa presidencial de Olivos, pero negó que él hubiera violentado físicamente a la madre de su último hijo.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer (…) He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la Justicia y que la Justicia resuelva”, dijo.

«Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo”, agregó.

El pasado 6 de agosto, luego de que se diera a conocer la denuncia, el exmandatario publicó un mensaje en la red social X: “La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que portaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

