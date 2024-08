La ex primera dama Fabiola Yáñez amplió su denuncia contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández por violencia de género

(CNN Español) — La ex primera dama de Argentina Fabiola Yáñez presentó este lunes un escrito ante la Justicia en el que amplió la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.

Las abogadas de Yáñez pidieron que se encuadre la causa bajo la comisión de delitos de lesiones graves doblemente calificados por el vínculo y perpetrados en el marco de violencia de género, con abuso de poder y de autoridad, le confirmó a CNN una fuente con acceso al expediente.

Del escrito se desprende que Yañez dijo tener “secuelas de daños psicológicos, que le impidieron ejercer sus funciones y su vida normal por más de 30 días”, producto de la violencia ejercida supuestamente por Fernández, y que el “hostigamiento y acoso psicológico” era previo a la convivencia.

Alberto Fernández dice que tuvo “discusiones vehementes” con Fabiola Yañez, pero niega violencia física

En la presentación, Fabiola Yáñez asegura haberse practicado un aborto durante su relación con el expresidente y habla de “violencia reproductiva”.

CNN consultó a las abogadas de la denunciante y de Fernández para obtener sus reacciones respecto del escrito y no obtuvo respuesta. En conversaciones previas, Gallego, representante legal de Yáñez, había explicado que no haría comentarios por el momento.

Hasta el momento, Alberto Fernández negó las acusaciones en su contra tanto a través de un comunicado en su cuenta de X como en una entrevista concedida al diario español El País en los que asegura que presentará las pruebas de su inocencia en la justicia.

Fernández dijo en esa entrevista en exclusiva que tuvo “discusiones vehementes” con Yáñez, pero negó que haya existido violencia física.

Además, agregó: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer».

Se dan a conocer fotos de ex primera dama Fabiola Yáñez con moretones

Por su parte, Yáñez, había evitado dar detalles de la información que se encuentra en la causa ante la pregunta de una periodista del diario Infobae en una entrevista exclusiva que se publicó el sábado explicando que dicha información formaba parte del “secreto de sumario“.

La ex primera dama también apuntó a distintas personas del círculo de Alberto Fernández, entre ellas la entonces ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, Ayelén Mazzina, de quien dijo que sabía de los episodios de violencia y que “no hizo nada”.

La exfuncionaria dio su versión en la red social X y aseguró que “nunca” estuvo al tanto de la situación de violencia que denuncia la ex primera dama. “Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género”, agregó.

Fabiola Yañez acudió este martes al Consulado argentino en Madrid, donde reside, para dar su testimonio por videoconferencia ante la Justicia. En Buenos Aires, la abogada de Alberto Fernández aseguró ante los medios en los Tribunales de Comodoro Py que la declaración de hoy “no es válida” y explicó que la Justicia no permitió que ni el expresidente ni su defensa presencien la declaración de la ex primera dama.

Con información de Nacho Girón de CNN en Español

