Lo que desconocen los padres sobre el consumo de drogas entre los estudiantes

La Dra. Jill Grimes es autora de “The Ultimate College Student Health Handbook: Your Guide for Everything From Hangovers to Homesickness”. Grimes tiene más de 30 años de experiencia en la práctica privada y la medicina académica y comparte su conocimiento médico en plataformas de redes sociales como The College Doc.

(CNN) — Rara vez pasa una semana sin que reciba un mensaje de texto o una llamada frenética de un padre desesperado cuyo hijo en edad universitaria está en una sala de emergencias siendo tratado por un problema relacionado con las drogas.

Los adultos jóvenes de entre 18 y 25 años representan el 11,1 % de las más de 7,7 millones de visitas anuales a salas de emergencia relacionadas con las drogas en Estados Unidos, y tienen la tasa más alta de visitas a salas de emergencia relacionadas con el cannabis, según un informe de 2023 de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés).

Soy médico de familia y experta en salud universitaria, y los padres a menudo recurren a mí para que los ayude a averiguar qué hacer cuando su hijo está en crisis, lo que me da un tercer título: destructora de mitos.

Antes de enviar a sus hijos adolescentes a la universidad, vale la pena explorar los mitos y las realidades en torno al consumo de drogas en la universidad para tener una mejor visión de lo que los padres pueden hacer para mantener a sus hijos adultos jóvenes más seguros en este nuevo ambiente.

A continuación, se enumeran algunos de los mitos más peligrosos que escucho y mis consejos para combatirlos.

Mito número 1: no necesito hablar con mis hijos sobre las drogas porque son niños «buenos».

Falso. A los padres les resulta muy sorprendente que su hijo adolescente inteligente, exitoso y respetuoso de la ley comience de repente a consumir drogas. Los padres no pueden imaginar por qué su hijo responsable confiaría en un extraño sórdido que le ofrece pastillas o marihuana.

En mi experiencia, incluso si sus hijos son estudiantes con excelentes calificaciones, Eagle Scouts o el voluntario del año de su escuela secundaria, aún pueden probar drogas. Por eso puede ser probable llegar a recibir una llamada sobre una sobredosis de drogas, alucinaciones, paranoia, depresión o un accidente de auto relacionado con drogas o alcohol.

Mito número 2: mi hijo sabe que debe mantenerse alejado de los traficantes de drogas.

Falso. La mayoría de los traficantes de drogas universitarios no se parecen a lo que imaginas que son los criminales aterradores. En realidad, parecen estudiantes universitarios típicos porque a menudo lo son. Así que borra la imagen de un intercambio de heroína en un callejón oscuro y reemplázala con un amigo preocupado en el dormitorio de la institución.

Así es como puede comenzar. Digamos que tu hijo no ha dormido en varios días porque está estudiando mucho para química. Un amigo podría ofrecerle algunas pastillas para que descanse un poco y apruebe el examen mañana.

¿Qué pasa si no puede mantenerse despierto pero necesita terminar el trabajo final que debe entregar mañana por la mañana? Puede probar la pastilla de «ayuda para el estudio» de un amigo, a menudo un estimulante para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, disponible con receta médica.

¿Le genera un ataque de pánico su ansiedad social antes de ir a una fiesta? Quizás prueben un caramelo de goma (con THC) para sentirse mejor. (El tetrahidrocannabinol, o THC, es la principal sustancia psicoactiva del cannabis).

Las intoxicaciones por marihuana entre los adultos mayores se triplicaron, según un estudio

¿Puede haber algo más inocente que un caramelo de goma con forma de animal? Los productos comestibles con THC no solo están empaquetados deliberadamente con gráficos infantiles de colores brillantes, sino que también parecen gomitas, brownies, barras de chocolate, papas fritas y más de la infancia.

Estos comestibles con THC evitan las cosas «malas» sobre las que hemos advertido a nuestros hijos, como fumar, inhalar o tomar pastillas. Incluso los niños que nunca encenderían un cigarrillo o un porro pueden verse tentados a probar un bocado de caramelo.

Más allá de la cultura de las drogas en las fiestas, algunos estudiantes recurren hoy a ellas como forma de automedicarse, afirma la Dra. Jill Grimes, médica de familia y experta en salud universitaria. Crédito: sturti/E+/Getty Images

Mito número 3: Experimentamos con marihuana en nuestros días universitarios y nos fue bien, así que nuestros hijos también lo estarán.

Tal vez sea falso. Los estudiantes universitarios ya no solo experimentan. El consumo de cannabis se ha vuelto muy común en los campus universitarios, ya sea legal en el estado de tu hijo o no. En un estudio de 2022 de más de 14.000 estudiantes matriculados en 19 universidades de Texas (donde el cannabis recreativo todavía es ilegal), casi el 40% de los estudiantes había consumido cannabis y más del 26% lo había consumido en su campus universitario, según un estudio de 2023.

Además, la marihuana de hoy es más fuerte que la que quizás hayas consumido. El THC de la década de 1980 y antes no se consideraba adictivo porque no había un síndrome de abstinencia identificable, según la psiquiatra de adicciones Dra. Elizabeth Stuyt.

La concentración de THC se disparó de menos del 1,5 % en 1980 al 3,96 % en 1995 y a un promedio del 16,14 % en 2022, como señaló el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas con base en muestras de cannabis incautadas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

La flor de marihuana producida en Colorado tiene ahora un promedio de 19,2 % de THC por gramo; los productos concentrados como el hachís o los aceites tienen un promedio de 67,8 % por gramo; y los cartuchos para vaporizadores tienen un promedio de 79,7 % de THC por gramo, según el informe Actualización del tamaño y la demanda del mercado de Colorado de 2020.

La marihuana actual es de hecho adictiva para al menos 1 de cada 6 adolescentes y 1 de cada 10 adultos, según la SAMHSA. Si bien las probabilidades generales pueden estar de su lado, no hay forma de predecir si será uno del 16,7 % de adolescentes o del 10 % de adultos que se vuelven adictos.

Mito número 4: sólo los fiesteros empedernidos consumen drogas en la universidad.

Falso. Fuera de la cultura de las drogas en las fiestas, veo que cada vez más estudiantes universitarios se automedican. Los estudiantes buscan una forma de mantenerse alerta y concentrados o de calmar la ansiedad de su cerebro para estudiar, dormir y socializar de manera más eficaz. No buscan una dosis de euforia, sino que intentan alcanzar una media funcional.

Mientras tanto, aunque casi todo el mundo es consciente de la crisis del fentanilo, pocos estudiantes universitarios ven un riesgo significativo en aceptar o comprar lo que creen que es una pastilla de Xanax o Adderall con receta. Los traficantes de drogas probablemente perciben un riesgo mínimo porque a menudo venden productos que ellos mismos consumen.

Mito número 5: mi hijo no trafica con drogas.

Tal vez sea falso. Me ha fascinado que muchos estudiantes que venden drogas no se consideren traficantes de drogas. Por lo general, se sorprenden y se ofenden cuando utilizo esas palabras y hablo de las graves consecuencias legales de vender medicamentos con receta. Es evidente que existe una desconexión en su mente entre sus acciones y las personas que venden drogas ilegales sin receta.

Algunos estudiantes venden una parte de sus propios estimulantes para el TDAH u otros medicamentos recetados apropiadamente, y esas pastillas a menudo se comparten o se revenden. Esta práctica probablemente se suma a la idea errónea de que otras pastillas ofrecidas por compañeros también son pastillas seguras, fabricadas y recetadas legalmente.

Realidad: los padres pueden preparar a sus hijos para la realidad de las drogas y la vida universitaria.

Verdadero. Primero, asegúrese de agregar el aerosol Narcan, un antagonista opioide que puede revertir inmediatamente la sobredosis de fentanilo, al botiquín de primeros auxilios universitarios del estudiante. El Narcan está disponible sin receta, aunque probablemente tendrá que pedirlo a una farmacia porque la mayoría de las tiendas lo mantienen «detrás del mostrador» para evitar el hurto del producto, que se vende por aproximadamente US$ 44 por dos unidades.

Explíquele a su hijo adolescente las instrucciones del Narcan, pero es fácil de usar: el aerosol es una unidad de dosis única que se rocía con un chorro en la nariz de la víctima después de acostarla boca arriba. Si la víctima que tiene dificultades para respirar o está inconsciente no tiene fentanilo ni ningún otro opioide en su organismo, el Narcan no le causará ningún daño. Asegúrese de que su hijo sepa que siempre debe llamar al 911 y permanecer con la víctima si le administran Narcan; es posible que se requiera una segunda dosis.

En segundo lugar, anime activamente a su estudiante a buscar ayuda médica si se queja de una incapacidad para concentrarse en sus estudios, si no puede dormir o si siente pánico por ansiedad social o ante los exámenes. El asesoramiento y los medicamentos recetados legítimamente pueden hacer mucho para ayudar con estos problemas, y esto es una gran parte de lo que tratan los servicios de salud universitarios.

Asegúreles que no esperen hasta que estén en niveles de crisis para buscar ayuda, ya sea por una enfermedad física, una lesión, estrés, ansiedad o depresión. Especialmente con los problemas de salud mental, los estudiantes intentarán todo lo posible para autoayudarse y automedicarse, y esa es exactamente la forma en que muchos «buenos niños» terminan consumiendo drogas.

Nota del editor: si usted o alguien que conoce tiene problemas de salud mental, hay ayuda disponible. Marque o envíe un mensaje de texto en EE.UU. al 988 o visite 988lifeline.org para obtener asistencia gratuita y confidencial.

