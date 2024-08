Disney no es el único que dice que si haces clic no puedes demandar: Airbnb y Walmart tienen políticas similares de arbitraje

(CNN) — Todos los días, los consumidores pueden estar renunciando, sin saberlo, a sus derechos a demandar a empresas, como plataformas de venta en línea, aplicaciones de economía colaborativa y servicios de streaming, incluso si las demandas no tienen relación con el servicio que una persona contrató.

En una demanda actual, Walt Disney World argumenta que el contrato que un viudo firmó al darse de alta en el servicio de streaming Disney+ hace varios años significa que una demanda por homicidio culposo que ha interpuesto contra un restaurante del parque temático no puede avanzar en los tribunales.

Disney se suma a otras empresas como Airbnb y Walmart que utilizan estrategias cada vez más agresivas para intentar dirigir las demandas a las que se enfrentan por parte de los consumidores hacia el arbitraje, un proceso legal privado que se considera que perjudica a los demandantes. Cada vez más, los clientes deben aceptar contratos con amplias cláusulas de arbitraje para utilizar sus servicios, pero las consecuencias pueden ser mayores de lo que cabe esperar que comprendan.

«El ciudadano medio de la sociedad no sabe lo que es el arbitraje, y mucho menos entiende el contenido de lo que está firmando», afirma el profesor de Derecho de la Universidad de Creighton y experto en arbitraje Hossein Fazilatfar.

Es probable que la cuestión de las llamadas «cláusulas de arbitraje infinitas» tenga que ser abordada por la Corte Suprema, dijeron Fazilatfar y otros expertos en derecho de arbitraje a CNN, ya que los precedentes anteriores del alto tribunal relacionados con el arbitraje han impulsado el uso de este tipo de contratos.

En el caso de Disney, un viudo demandó a la empresa de parques de atracciones en nombre de su esposa fallecida después de que ésta sufriera una reacción alérgica mortal, supuestamente a causa de un alimento que ingirió en un restaurante del parque en 2023.

Disney solicitó al tribunal que trasladara la disputa a arbitraje, lo que significa que el caso no se presentaría ante un jurado ni continuaría de otro modo en los tribunales. Para defender su argumento, Disney se remite a un acuerdo de suscripción que el viudo supuestamente aceptó al darse de alta en Disney+ y que incluía una cláusula de arbitraje, así como a las condiciones de la plataforma en línea que utilizó para comprar entradas de Epcot para su familia para el viaje de 2023.

Las entradas nunca se utilizaron, porque la mujer falleció dos días antes de la visita prevista a Epcot, según consta en los documentos legales del viudo.

Los abogados del viudo calificaron los argumentos de Disney de «absurdos» en unos escritos judiciales en los que afirmaban que, según el razonamiento, la empresa estaba «tratando explícitamente de impedir que sus 150 millones de suscriptores de Disney+ puedan llevar alguna vez un caso de muerte por negligencia contra ella ante un jurado, incluso si los hechos del caso no tienen nada que ver con Disney+».

Los abogados señalaron que el viudo cree que sólo se suscribió a un mes de prueba gratuita de streaming, ya que al parecer canceló la suscripción antes de que se le cobrara.

Ni los abogados del viudo ni los de Disney respondieron a la solicitud de comentarios de CNN para este reportaje.

No está claro cómo verán la disputa los tribunales. Pero los expertos legales dicen que no es inaudito que las compañías utilicen la táctica que Disney está empleando, argumentando que las cláusulas de arbitraje pueden alcanzar a cualquier afiliado bajo el paraguas corporativo de una compañía, y cubrir cualquier alegación, incluso si no está relacionada con la transacción que provocó el acuerdo de arbitraje.

«Se trata de una cuestión muy controvertida en el derecho de arbitraje», dijo Stephen Ware, experto en derecho de arbitraje de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas.

Una serie de sentencias favorables al arbitraje dictadas en la década de 2010 en la Corte Suprema de EE.UU. han impulsado el avance hacia una interpretación más enérgica de cuándo pueden aplicarse las cláusulas de arbitraje.

«Hace veinte años, nunca se habría visto este tipo de moción para obligar al arbitraje», dijo David Horton, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California-Davis, que ha escrito artículos de revisión jurídica en los que examina esta dinámica.

Los tribunales inferiores no han llegado a un acuerdo sobre si interpretar dichas cláusulas de arbitraje de forma tan amplia como argumentan empresas como Disney. La Corte Suprema no ha abordado directamente la práctica, pero una «división de circuitos» sobre la cuestión, tal y como se planteó en las demandas de telemarketing contra DirecTV, hace más probable que los magistrados quieran ocuparse del asunto.

El arbitraje tiene algunas ventajas para ambas partes, ya que hace que la resolución de los litigios sea más rentable y lleve menos tiempo que un pleito ante un tribunal o un jurado. Pero también se considera, según Horton, que el arbitraje favorece a las grandes empresas que son «jugadores habituales» en el espacio del arbitraje, porque saben cómo aprovechar el proceso en su beneficio.

Y, gracias a una sentencia de la Corte Suprema de 2019 dictada por la mayoría conservadora, las cláusulas de arbitraje excluyen las demandas colectivas a menos que el contrato diga explícitamente que se permiten tales demandas. Eso hace que a los demandantes les resulte más difícil encontrar abogados que les representen, ya que las demandas individuales suelen ser demasiado pequeñas para que resulten lo suficientemente lucrativas como para que un abogado quiera hacerse cargo de ellas.

Argumentos similares de Airbnb, DirecTV y Walmart

Los tribunales han adoptado distintas posturas sobre si aceptar o no el tipo de reclamaciones agresivas de aplicación de cláusulas de arbitraje que está haciendo Disney.

Pero las empresas, cada vez con mayor frecuencia, están redactando un lenguaje de arbitraje notablemente expansivo en los contratos que presentan a los consumidores y luego utilizan ese lenguaje para argumentar que cubre todo tipo de disputas legales, según Horton, el profesor de la UC Davis.

Por ejemplo, Airbnb, al enfrentarse a demandas derivadas de episodios ocurridos en sus alojamientos de alquiler, se ha remitido al lenguaje de arbitraje que figura en las condiciones de servicio que los usuarios aceptan al registrarse para obtener una cuenta en el servicio.

En una demanda por homicidio culposo interpuesta contra Airbnb por la sucesión de un hombre que murió en uno de sus alquileres, la empresa señaló la cláusula de arbitraje del acuerdo que el hombre había aceptado al suscribir una cuenta en Airbnb, aunque el fallecido no había alquilado la propiedad donde se había producido su muerte. El fallo de la Corte Suprema de Nevada a favor de Airbnb citó una sentencia unánime de 2018 de la Corte Suprema de EE.UU. que decía que los tribunales no pueden decidir si una cláusula de arbitraje cubre una disputa si el lenguaje del contrato dice que un árbitro también debe resolver cualquier cuestión de ese tipo.

En otro caso, Walmart utilizó con éxito una cláusula de arbitraje para rechazar una demanda de derechos civiles a la que se enfrentaba.

Una familia negra había demandado a Walmart después de que uno de sus empleados acusara falsamente y sin pruebas a la familia de robar en una tienda, creando una escena vergonzosa delante de los vecinos y compañeros de la familia. Pero como, meses antes, uno de los miembros de la familia había firmado un contrato que contenía una cláusula de arbitraje para poder conducir para el servicio de reparto de comestibles de Walmart, una juez federal dictaminó que la demanda de derechos civiles no podía seguir adelante en su tribunal y que, en su lugar, debía ir a arbitraje. Su fallo citó el precedente del caso de demanda colectiva de la Corte Suprema de 2019, conocido como Lamps Plus, Inc. contra Varela.

Quizás la jurisprudencia que más se ajusta a los argumentos que está utilizando Disney surge de las demandas interpuestas en virtud de la Ley de Protección del Consumidor Telefónico contra DirecTV por supuestas llamadas de telemarketing a personas que figuraban en una lista de «no llamar».

En varios casos de demandas colectivas, DirecTV señaló cláusulas de arbitraje en contratos que los demandantes habían firmado, no con la empresa de televisión por satélite, sino con el proveedor de servicios telefónicos AT&T Mobility, cuando los individuos habían comprado teléfonos móviles. DirecTV argumentó que el lenguaje de arbitraje de los contratos de telefonía móvil se aplicaba a las demandas de telemarketing, porque, años más tarde, la empresa matriz de AT&T Mobility adquirió DirecTV, convirtiéndola en una «afiliada», como se menciona en el lenguaje de arbitraje del contrato.

El Tribunal de Apelación del 4° Circuito de EE.UU., en una sentencia que también citaba la opinión de la Corte Suprema de 2019, aceptó esa lectura expansiva de la cláusula de arbitraje. Sin embargo, el Tribunal de Apelación del 9° Circuito de EE.UU., en un caso posterior que abordaba el mismo conjunto de circunstancias, discrepó, concluyendo que el lenguaje de arbitraje del contrato de AT&T Mobility, aunque amplio, no era lo suficientemente explícito como para aplicarse a un afiliado «futuro» como DirecTV.

Cuando los tribunales se han encontrado con estos argumentos, han tenido que luchar con dos principios contradictorios, según Horton, que ha acuñado el término «cláusula de arbitraje infinita» para los contratos que intentan cubrir cualquier posible disputa que un consumidor pueda plantear contra una empresa.

Los tribunales reconocen «intuitivamente» que «es absurdo decir que uno está obligado por una cláusula de arbitraje en un contrato aunque el objeto del contrato no tenga nada que ver» con su demanda, dijo Horton. Pero en el lado opuesto, sin embargo, está el precedente de la Corte Suprema que dice que la ley federal de arbitraje pertinente requiere que los tribunales «hagan cumplir los acuerdos de arbitraje de acuerdo con sus términos».

«Algunos tribunales dicen que ese precedente se aplica a estas cláusulas de arbitraje infinitas, independientemente de si su demanda tiene relación o no», dijo Horton.

