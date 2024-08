La gimnasta rumana Ana Barbosu recibe el bronce después de que despojaran a Jordan Chiles de la medalla

(CNN) — La gimnasta rumana Ana Barbosu recibió el bronce en Rumania después de que la gimnasta estadounidense Jordan Chiles perdiera la medalla tras una batalla legal

La gimnasta rumana Ana Barbosu recibió oficialmente la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el ejercicio de suelo individual el viernes en una ceremonia de «reasignación» en la Asociación Deportiva Olímpica en Bucarest.

En la ceremonia realizada frente al Comité Olímpico Rumano, Barbosu recibió la medalla de manos del miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) Octavian Morariu, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictaminara de manera controvertida que la gimnasta rumana era la tercera clasificada, en lugar de la gimnasta estadounidense Jordan Chiles.

«Es un momento muy emotivo. Escuché a mis colegas decir que la medalla es pesada, pero no me di cuenta hasta ahora», dijo Barbosu. «Agradezco a todas las personas que han contribuido a esta medalla de bronce, porque esta actuación llega después de muchos años de duro trabajo en el gimnasio. Agradezco a mis entrenadores sin los cuales no habría tenido éxito, desde los primeros entrenadores hasta los entrenadores que me llevaron a los Juegos Olímpicos, les agradezco a todos».

La estadounidense Jordan Chiles, a la izquierda, y la rumana Ana Bărbosu durante la final del ejercicio de suelo femenino de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de París. (Foto: Getty Images)

A la ceremonia del viernes asistieron el presidente del Comité Olímpico y Deportivo Rumano, Mihai Covaliu, y el primer ministro de Rumanía, Marcel Ciolacu, según Antena 3, afiliada de CNN.

Bărbosu agradeció a la federación y al bufete de abogados que se encargó de apelar el caso.

«La resolución del caso fue posible gracias a la federación y al bufete de abogados que no se rindieron con nosotras, las deportistas, y lucharon por todas nosotras y querían que hubiera tres medallas de bronce. Les agradezco porque lucharon por nosotras y siguen luchando. Estoy muy feliz de tener esta medalla y espero seguir representando a Rumania al más alto nivel y traer de vuelta tantas medallas como sea posible».

El jueves, Chiles rompió su silencio por primera vez desde que le quitaron la medalla, y calificó la decisión como «injusta» y un «golpe significativo».

«Estoy abrumada por el amor que he recibido en los últimos días», dijo Chiles en un comunicado en las redes sociales el jueves. «También estoy increíblemente agradecida con mi familia, mis compañeras de equipo, mis entrenadores, mis seguidores, la USAG y la USOPC por su inquebrantable apoyo durante este momento difícil. Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por la USAG, que presentó pruebas concluyentes de que mi puntuación cumplía con todas las reglas. Esta apelación no tuvo éxito».

