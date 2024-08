«El peor partido que jugué en mi carrera»: Carlos Alcaraz rompe la raqueta en sorprendente derrota del Cincinnati Open

(CNN) — Carlos Alcaraz sufrió una sorprendente derrota ante Gaël Monfils en la segunda ronda del Cincinnati Open, y se frustró tanto que golpeó su raqueta contra la cancha varias veces, deformando el marco mientras el público miraba atónito.

El momento llegó cuando Monfils consolidó un quiebre en el tercer set poco antes de completar una victoria 4-6 7-6 (5) 6-4 sobre el joven de 21 años el viernes.

Más tarde, Alcaraz lo describió como una pérdida momentánea de control durante el «peor partido que he jugado en mi carrera».

«Sentí varias veces que quería romper la raqueta», dijo a los periodistas. «Nunca había sucedido antes, porque podía controlarme en esas situaciones, esas sensaciones. La mayoría de las veces podía controlarme y mejorar en los partidos o superar las situaciones de ese tipo.

«Hoy no me pude controlar, porque, como dije, tenía la sensación de que no estaba jugando ningún tipo de tenis… Creo que algunos jugadores, muchos jugadores, durante sus carreras y en ciertos momentos, no pueden controlarse. Y fue uno de esos momentos para mí».

Gaël Monfils vivió su mayor victoria en dos años. (Dylan Buell/Getty Images)

Para Monfils, fue su primera victoria contra un jugador de los tres mejores desde que derrotó a Daniil Medvedev en marzo de 2022 en Indian Wells, un logro que celebró con un rugido mientras se sumergía en los aplausos del público después.

Pero fue Alcaraz quien había disfrutado de un mejor comienzo de partido, y quien inicialmente parecía encaminarse a una victoria reñida cuando la lluvia detuvo el juego el jueves por la noche en medio de un tiebreak del segundo set con el cuatro veces ganador de un grand slam liderando 6-4 6-6 (1-3).

Sin embargo, Monfils cerró el segundo set poco después de que se reanudara el juego el viernes y ganó el decisivo, salvando los cuatro puntos de quiebre que enfrentó.

«Fue muy duro para mí, siento que fue el peor partido que he jugado en mi carrera», dijo Alcaraz después. «Me sentía muy bien… Calenté antes del partido pero fue una sensación totalmente diferente, no sé qué pasó. No pude controlar mi servicio… así que este partido era imposible de ganar».

Monfils tuvo que regresar a la cancha más tarde ese mismo día para su partido de tercera ronda contra Holger Rune donde fue derrotado por 3-6 6-3 6-4.

